مرشحة للأمم المتحدة: التغيرات المناخية قد تؤدي لمزيد من انعدام الأمن الغذائي والنزوح

قالت السفيرة كارولين رودريجيز مرشحة جيانا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2027 ، والممثلة الدائمة لجيانا، إنّ بلادها خلال عضويتها في مجلس الأمن سلطت الضوء على أهمية الترابط بين النزاعات وانعدام الأمن الغذائي والتغيرات المناخية، موضحة أن الأمن الغذائي والتغيرات المناخية يمثلان من المحركات الأساسية للنزاعات، حتى إذا لم يكونا السبب المباشر في اندلاعها.

وأضافت رودوريجيز، في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ تصاعد التغيرات المناخية سيؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن الغذائي وتحركات ونزوح أكبر للمواطنين، موضحة أنه إذا لم يتمكن الأشخاص من الزراعة في مكان ما، فسيتحركون إلى مكان آخر، ولذلك فإن التعامل مع هذه القضايا يمثل أهمية شديدة.

وأكدت ضرورة معالجة الأنظمة الغذائية بشكل عام، مشيرة إلى أن هناك عملًا جاريًا بالفعل في هذا الصدد، إلى جانب ضرورة التأكد من حصول المجتمعات على المساعدة حتى لا تتحول هذه الأزمات إلى مشكلة كبرى.

وواصلت، أن الأمن الغذائي من أول الأوجه التي تتأثر في ظل النزاعات، مشيرة إلى أن التعامل مع عوارض المشكلة لا يعالج المشكلة نفسها في بعض الأحيان، مشيرةً، إلى أن إنهاء النزاع يجب أن يظل الأولوية، بالتزامن مع مواصلة معالجة قضايا انعدام الأمن الغذائي والتكيف مع التغيرات المناخية.

