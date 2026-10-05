محافظ الفيوم يوجه بسحب رخصة سيارة أجرة تعرض حياة الطلاب للخطر

وجه الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم ، بسحب رخصة سيارة أجرة تعمل على خط الفيوم سنهور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال سائقها، بعد قيامه بتعريض حياة عدد من طلاب المدارس للخطر .

جاء ذلك أثناء عودة محافظ الفيوم، من تفقد فعاليات مبادرة فيوم الخير بقرية سنهور التابعة لمركز سنورس، حيث رصد قيام سائق سيارة أجرة بتحميل عدد كبير من طلاب المدارس أعلى السيارة ، وعلى سلمها الخلفي في مشهد يعرض حياتهم للخطر ويهدد بوقوع حوادث أو سقوط الطلاب أثناء سير السيارة.

وأكد محافظ الفيوم، على عدم التهاون في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة التزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بالقواعد المرورية وعدم السماح بأي تجاوزات في أعداد الركاب أو مخالفة خطوط السير مؤكدا أن سلامة الطلاب والمواطنين تأتي في مقدمة الأولويات.



تكثيف الحملات الرقابية على خطوط السير

ووجه الدكتور محمد هانئ غنيم ، إدارة المرور وإدارة المواقف والنقل الجماعي بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة المستمرة على مختلف خطوط السير بنطاق المحافظة، لرصد أي مخالفات مماثلة والتعامل معها بشكل فوري كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين المخالفين لردع أي تجاوزات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر والعمل على ضمان انتظام حركة النقل الجماعي داخل المحافظة في بيئة آمنة وتأتي توجيهات محافظ الفيوم في إطار التشديد على الالتزام بالقواعد المرورية ومنع تحميل الركاب بصورة مخالفة والحفاظ على سلامة الطلاب خاصة خلال أوقات الذهاب والعودة من المدارس.