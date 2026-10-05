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اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول

حاملة الطائرات النووية الفرنسية "شارل ديجول"
حاملة الطائرات النووية الفرنسية "شارل ديجول"
أ ش أ

اندلع حريق، اليوم الإثنين، على متن حاملة الطائرات النووية الفرنسية «شارل ديجول»، الراسية في قاعدة تولون البحرية جنوبي فرنسا، دون وقوع إصابات.

وأعلنت البحرية الوطنية الفرنسية، في بيان، أن إنذارًا بالحريق انطلق قبل الساعة 11:30 صباحًا بقليل، في أحد المرافق التقنية على متن الحاملة، التي كانت راسية في الرصيف «ميلود 6» بقاعدة تولون البحرية، حيث تخضع حاليًا لتوقف تقني.

وأوضحت البحرية أن أفراد الطاقم تدخلوا على الفور لمكافحة الحريق، بمساندة فرق الإطفاء التابعة للقاعدة البحرية في تولون، وتمت السيطرة عليه في الساعة 12:35، قبل الإعلان عن إخماده بشكل كامل في الساعة 13:50.

وأضافت أن فرق التدخل واصلت عمليات التحقق من ملابسات الحادث، بمشاركة وتعزيزات من كتيبة الإطفاء البحري في مرسيليا، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، كما لم يُرصد أي تأثير على المنشآت النووية للحاملة.

وأشارت البحرية إلى أن السبب المرجح لاندلاع الحريق هو أعمال قطع باستخدام مشعل لحام كانت تُجرى داخل أحد المرافق التقنية.

وتخضع حاملة الطائرات «شارل ديجول» لتوقف تقني منذ نهاية أغسطس الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتى مطلع ديسمبر المقبل.

البحرية الفرنسية أفراد الطاقم البحرية الوطنية الفرنسية شارل ديجول فرنسا

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