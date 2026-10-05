هشام الحلبي: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر لمست الكثير من النقاط المهمة

علق اللواء الدكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية المصرية، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر وقال: "كانت كلمة قوية، لمست الكثير من النقاط التي يجب أن نضعها أمامنا باستمرار".

وأضاف الحلبي، خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى: "أول نقطة قيمة التضحية والشهداء والتضحيات التي حصلت، سواء من المصريين عمومًا ومن الجيش والشرطة على وجه الخصوص".

وتابع: "النقطة التانية إن التحديات ما بتنتهيش وإن إحنا موجودين حاليا في تحديات، ويجب أن نتغلب عليها.. تغلبنا على جزء الحمد لله، وإحنا قادرين نتغلب على أي تحديات تحصل نتيجة اللي بيحصل في الإقليم كله".

واستطرد: "و الرئيس في كل كلماته لا ينسى إطلاقًا القضية الفلسطينية، ونحن نعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية وليست قضية إقليمية، لكن قضيتنا مع أشقائنا في فلسطين".

ونوه إلى أن: "حل الدولتين ورفض التهجير، ثوابت قوية وواضحة ولا تتغير في السياسة المصرية، والرئيس يؤكد عليها باستمرار، كما يؤكد على حقوقنا باستمرار، في إطار أمننا القومي".

وأضاف: "وإن رصد التحديات وتهديدات، ده أمر الحقيقة موجود، وفيه استراتيجيات واضحة للتعامل معاه".

واختتم: "أنا شايف إنها كلمة محفزة أيضًا إن مصر قادرة باستمرار على تخطي كل تهديد أو تحدي بتقابله".