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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المحافظون ورؤساء الجامعات يهنئون الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
أ ش أ

هنأ المحافظون ورؤساء جامعات في عدة محافظات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ففي دمياط، بعث المحافظ الدكتور حسام فوزي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، معربًا عن خالص تهانية لسيادته ورجال للقوات المسلحة البواسل بمناسبة انتصار مصر العظيم في 6 أكتوبر، قائلًا "إن أهالي دمياط بكامل طوائفه يقفون خلف قيادته الحكيمة.. داعين المولى عز وجل أن يعيد تلك الذكر دائما أبدا ورايات مصر مرفوعة الهامة".

وفي بني سويف، بعث المحافظ عبدالله عبدالعزيز ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وقال "يسعدني أن اتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أهالي المحافظة بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري بمزيد من التقدًم والازدهار، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية".

كما بعث ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المُسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد فتحي إبراهيم رئيس أركان حرب القوات المُسلحة، والمستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ.

وفي أسوان، بعث المحافظ المهندس عمرو لاشين ببرقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر، قائلًا "بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء المحافظة والقيادات التنفيذية والبرلمانية والسياسية يسعدنى أن أبعث لسيادتكم بخالص التهنئة بمناسبة الاحتفال بملحمة نصر أكتوبر العظيم؛ لتظل تلك الذكرى خالدة فى تاريخنا الوطني، ومبعث اعتزاز وفخر لشعب مصر بقواته المسلحة ورجالها الأوفياء".

وأضاف "أن رجال القوات المسلحة ضربوا لنا أروع البطولات فى التضحية والفداء، مزودين بقوة العزيمة والإيمان والإصرار على النهوض بالرسالة النبيلة لدعم التنمية والاستقرار".

وتابع "أننا نتوجه لله عز وجل أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية، وربان لسفينة وطننا الغالى مصر ليتحقق على يديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها في الجمهورية الجديدة، وأن يعيدها عليكم بدوام الصحة والسعادة، وعلى الشعب المصرى العظيم بالرخاء الإزدهار".

كما بعث المحافظ ببرقيات تهنئة مماثلة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجانب تهنئته لقيادات القوات المسلحة، والوزراء والمسئولين بهذه الذكرى العزيزة.

لمحافظون رؤساء جامعات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي

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