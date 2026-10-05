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الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأمطار رعدية في هذه المناطق.. والعُظمى بالقاهرة 29 مئوية
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: انخفاض الحرارة ليلا وأمطار رعدية في هذه المناطق.. والعُظمى بالقاهرة 29 مئوية

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الثلاثاء طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا في أول الليل، مائل للبرودة في آخره.

وعن الظواهر الجوية؛ توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من وسط وجنوب سيناء، قد تغزر أحيانًا على بعض المناطق، خاصة العلمين والإسكندرية ومحافظات شمال الوجه البحري، على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط الصعيد ومناطق من الصحراء الغربية، قد تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ تكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة خليج السويس؛ تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن الجمهورية

القاهرة 29 19

العاصمة الجديدة 30 18

6 أكتوبر 30 18

بنها 29 19

دمنهور 28 19

وادي النطرون 29 18

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 19

الزقازيق 29 19

شبين الكوم 28 18

طنطا 28 18

دمياط 26 20

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 30 19

السويس 30 18

العريش 28 17

رفح 27 17

رأس سدر 33 21

نخل 29 15

كاترين 24 12

الطور 31 21

طابا 26 17

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 30 23

الإسكندرية 28 19

العلمين 27 18

مطروح 26 18

السلوم 25 17

سيوة 26 16

رأس غارب 30 23

سفاجا 31 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 25

حلايب 31 25

أبو رماد 33 25

مرسى حميرة 35 24

أبرق 35 24

جبل علبة 33 24

رأس حدربة 31 25

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 17

أسيوط 31 17

سوهاج 32 19

قنا 34 20

الأقصر 35 21

أسوان 36 23

الوادي الجديد 32 20

أبوسمبل 35 23

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 38 30

المدينة المنورة 41 28

الرياض 39 26

المنامة 38 30

أبوظبي 38 29

الدوحة 40 29

الكويت 43 26

دمشق 27 14

بيروت 27 22

عمان 23 12

القدس 24 15

غزة 27 19

بغداد 37 26

مسقط 35 30

صنعاء 26 11

الخرطوم 40 28

طرابلس 28 21

تونس 33 20

الجزائر 28 21

الرباط 29 20

نواكشوط 33 26

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم

أنقرة 22 09

إسطنبول 23 13

إسلام آباد 30 20

نيودلهي 36 24

جاكرتا 35 25

بكين 27 10

كوالالمبور 34 24

طوكيو 29 20

أثينا 26 12

روما 23 17

باريس 25 12

مدريد 21 14

برلين 21 10

لندن 20 14

مونتريال 12 07

موسكو 13 08

نيويورك 17 09

واشنطن 20 07

أديس أبابا 24 12
 

طقس مائل للحرارة حار السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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