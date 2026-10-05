كارولين رودريجيز: مجلس الأمن يجب أن يمثل عالم اليوم وليس الذي نشأ فيه

قالت السفيرة كارولين رودريجيز مرشحة جيانا لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2027 والممثلة الدائمة لجيانا، إنّ تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام يمثل تحديًا، مشيرة إلى أن عددًا محدودًا من النساء يشاركن في هذه العمليات السياسية حتى الآن، رغم أن النساء والأطفال من أكثر الفئات تأثرًا بالنزاعات.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية حبيبة عمر، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مشاركة النساء في العمليات التفاوضية تجعلها أكثر استدامة، كما تجعل مخرجات السلام أكثر استدامة.

وتابعت أن نسبة مشاركة النساء في المفاوضات لا تزال قليلة، مشيرة إلى أن آخر نسبة اطلعت عليها وصلت إلى نحو 18%، ولذلك لا بد من وضع مزيد من النساء على طاولة المفاوضات.

وأكدت أن هناك حواجز ثقافية وغيرها، لكنها أشارت إلى أن الأمم المتحدة وصلت إلى حقيقة مفادها أن هناك حاجة إلى مزيد من النساء في العمليات التفاوضية، لافتةً، إلى أنها في حال توليها منصب الأمين العام ستعزز وجود النساء على طاولة المفاوضات، ولن يكن مجرد مستقبلات للقرارات التي يتم اتخاذها.

وأوضحت أن إصلاح مجلس الأمن عملية جارية بالفعل، وأن الأمين العام ليس لديه دور محدد في تقديم توصيات بشأن كيفية إصلاح المجلس أو العمل على ذلك، إذ يقتصر دوره بشكل أساسي على دعم العملية عبر الأمانة العامة.

وذكرت أنها انخرطت في مناقشات إصلاح مجلس الأمن بصفتها ممثلة في العملية التفاوضية، مشيرة إلى أن الدول الأعضاء تدعو إلى مزيد من التمثيل، لأن المجلس الذي بُني على أساس 51 دولة لا يمكن أن يكون المجلس نفسه الذي يمثل أكثر من 193 دولة.

وأكدت على ضرورة استمرار العملية التفاوضية وتقدمها، مشيرة إلى أن المبادئ الأساسية التي تسمعها من الدول الأعضاء تتمثل في التمثيل والمساءلة، بما يضمن أن يمثل المجلس عالم اليوم وليس العالم الذي نشأ فيه.

