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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة
القسم الخارجي

شنت قوات الحوثي المتمركزة في اليمن يوم الخميس هجوما على السعودية استهدف مطار نجران، وشركة أرامكو في نفس المدينة.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين في اليمن يحيى سريع، أن "قواتنا نفّذت بنجاح عمليتين باستخدام طائرات مسيّرة، الأولى استهدفت هدفًا سعوديًا حساسًا في مطار نجران، والثانية استهدفت شركة أرامكو نجران، وقد حققت العمليتان أهدافهما". 

وزعم "سريع" أن "هاتان العمليتان تأتيان ردًا على الهجوم السعودي للمجال الجوي لمحافظة صعدة باستخدام طائرات مسيّرة".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية أن القوات اليمنية نفذت 81 عملية عسكرية نوعية خلال الــ 24 ساعة الماضية مستهدفة مصادر التهديد الحوثية في جميع

المحاور والجبهات.

من جانبه صرح الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبد الله النزيلي، بأن القوات المسلحة اليمنية قد نفذت عدد (81) عملية عسكرية نوعية خلال الـ24 ساعة الماضية ضد عناصر ومواقع الميليشيا الحوثية الإرهابية في جميع المحاور والجبهات على طول خطوط التماس.

 وقال الناطق بإسم القوات المسلحة اليمنية في بيان له إن العمليات أسفرت عن تحييد عدد من القادة الميدانيين والعناصر الحوثية الإرهابية، وتدمير العديد من معداته وآلياته ومصادر تهديده.

ضربتان في العمق السعودي مطار نجران وأرامكو اليمن مطار نجران يحيى سريع طائرات مسيّرة

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