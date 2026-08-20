وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، إنّ مصر تضطلع بدور محوري في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى مواجهة أزمات المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة، مؤكدًا ضرورة إدخال المزيد من المساعدات لدعم السكان ودرء خطر تفاقم المجاعة وحماية المدنيين، خاصة الأطفال.

وأشار وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط إلى أن المملكة المتحدة كانت من بين أكبر الجهات المانحة للجهود الإنسانية في غزة، موضحًا أنها تعمل عن كثب مع منظمات، بينها الهلال الأحمر المصري، لدعم سكان القطاع.

وأكد دوتي أن حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة لا يزال غير كافٍ، داعيًا إلى مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان وصول الدعم الإنساني إلى المحتاجين، ومشددًا على أن إسرائيل يتعين عليها السماح بدخول هذه المساعدات إلى القطاع.