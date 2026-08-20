قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة زيزو بعد مباراة برشلونة.. وموعد حسم مشاركته مع الأهلي
طهران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية في أوروبا وقطع كابلات الإنترنت بالخليج
«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها
خالد الجندي: التسليم لأوامر الله ليس انتقائيًا والاعتراض على الحجاب يكشف خللًا في الفهم
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير
"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة
السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس
واشنطن وطهران تتواصلان سرًا.. رسائل تكشف تفاصيل عمليات ترحيل إيرانيين
ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو
محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة

وزير بريطاني
وزير بريطاني
هاني حسين

قال ستيفن دوتي وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط، إنّ مصر تضطلع بدور محوري في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى مواجهة أزمات المنطقة، ولا سيما ما يتعلق بالحرب في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المملكة المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء المعاناة الإنسانية المستمرة في غزة، مؤكدًا ضرورة إدخال المزيد من المساعدات لدعم السكان ودرء خطر تفاقم المجاعة وحماية المدنيين، خاصة الأطفال.

وأشار وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط إلى أن المملكة المتحدة كانت من بين أكبر الجهات المانحة للجهود الإنسانية في غزة، موضحًا أنها تعمل عن كثب مع منظمات، بينها الهلال الأحمر المصري، لدعم سكان القطاع.

وأكد دوتي أن حجم المساعدات التي تدخل إلى غزة لا يزال غير كافٍ، داعيًا إلى مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان وصول الدعم الإنساني إلى المحتاجين، ومشددًا على أن إسرائيل يتعين عليها السماح بدخول هذه المساعدات إلى القطاع.

بريطانيا اخبار التوك شو مصر الشرق الاوسط المنطقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

صلاح

لقاء استثنائي مع الفرعون.. لاعب البوتشيا يحتفل بصورته مع محمد صلاح

الزمالك

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة في افتتاح الدوري 2026-2027

الزمالك

مجدي طلبة: الزمالك يواجه تحديات أكبر من الموسم الماضي

بالصور

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد