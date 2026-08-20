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التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

التوقيت الشتوي 2026 .. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر

التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر
التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة في مصر
عبد الفتاح تركي

يستعد المصريون خلال الفترة المقبلة للعودة إلى العمل بـ التوقيت الشتوي 2026، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وفقًا للموعد المحدد في القانون، ويترتب على هذا التغيير تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، لتعود مواعيد اليوم إلى نظام التوقيت الشتوي المعتمد في مصر.

ويبحث المواطنون خلال هذه الفترة عن موعد تغيير الساعة في مصر، وتاريخ انتهاء التوقيت الصيفي، وموعد بدء التوقيت الشتوي 2026، خاصة مع اقتراب شهر أكتوبر المقبل، الذي يشهد الانتقال من نظام التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.

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التوقيت الشتوي

متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر 2026؟

ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في مصر رسميًا مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، وفقًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، الذي ينظم مواعيد تطبيق التوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت الشتوي.

وبحسب القانون، بدأ العمل بالتوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، على أن يستمر تطبيقه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من العام نفسه، ليبدأ بعد ذلك العمل بالتوقيت الشتوي.

ويعني ذلك أن تغيير الساعة لن يتم بصورة عشوائية أو وفق قرار يصدر قبل الموعد مباشرة، وإنما يأتي تنفيذًا للموعد المحدد قانونًا لنظام التوقيت في مصر، بما يحدد بداية ونهاية العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، إيذانًا بانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي وبدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وعند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل مع بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر، تُعاد الساعة إلى 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر، وبذلك يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي وفق المواعيد الجديدة.

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

ويعد هذا الموعد هو الأبرز بالنسبة للمواطنين الذين يتساءلون عن موعد تأخير الساعة في مصر 2026، إذ تمثل عملية إعادة ضبط الساعة 60 دقيقة التغيير الأساسي الذي يصاحب الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

لماذا تعود مصر إلى التوقيت الشتوي في أكتوبر؟

يأتي تغيير التوقيت في مصر تنفيذًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي أعاد العمل بنظام التوقيت الصيفي، وذلك ضمن توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة بصورة أفضل من ساعات النهار، إلى جانب رفع كفاءة استخدام الموارد.

ويترتب على الانتقال بين التوقيتين تغيير مواعيد اليوم وفقًا للساعة الرسمية الجديدة، ولذلك يحرص المواطنون على معرفة الموعد الدقيق لتأخير الساعة، خاصة أن بعض الأنشطة والخدمات ترتبط بمواعيد محددة وفق التوقيت الرسمي للدولة.

ومع اقتراب موعد العودة إلى التوقيت الشتوي، تزداد عمليات البحث عن موعد تغيير الساعة في مصر، وموعد انتهاء التوقيت الصيفي، وتاريخ بدء التوقيت الشتوي، فضلًا عن الطريقة الصحيحة لضبط الساعة على الهواتف المحمولة.

للأندرويد والايفون .. إزاي تظبط ساعتك على التوقيت الشتوي

كيف تضبط الساعة تلقائيًا على هواتف أندرويد؟

يمكن لمستخدمي هواتف أندرويد الاعتماد على خاصية ضبط الوقت تلقائيًا لتحديث الساعة وفق التغيير المعتمد في التوقيت، وتتم عملية تفعيل هذه الخاصية من خلال الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار الخيارات المتعلقة بالتاريخ والوقت.

وتشمل خطوات ضبط الساعة تلقائيًا على هواتف أندرويد الدخول إلى «الإعدادات»، ثم اختيار «الإعدادات الإضافية» أو Additional settings، وبعد ذلك الضغط على «الوقت والتاريخ» أو Date & Time، ثم تفعيل خيار «التاريخ والوقت تلقائيًا».

وبعد تفعيل هذا الخيار، يمكن إعادة تشغيل الهاتف إذا لزم الأمر، ثم التأكد من تحديث التوقيت وفق النظام المعتمد، وذلك لتجنب استمرار ظهور التوقيت السابق بعد الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي.

وتختلف أسماء بعض الخيارات أو أماكنها داخل قائمة الإعدادات من هاتف يعمل بنظام أندرويد إلى آخر، إلا أن الإعداد الأساسي المطلوب هو تفعيل التحديث التلقائي للتاريخ والوقت، حتى يتمكن الجهاز من تطبيق التغيير المعتمد تلقائيًا.

التوقيت الشتوي

كيف تضبط الساعة تلقائيًا على iPhone؟

أما مستخدمو هواتف iPhone، فيمكنهم تفعيل التحديث التلقائي للوقت من خلال إعدادات الجهاز، بحيث يتولى الهاتف تحديث الساعة وفق التغييرات المعتمدة بدلًا من ضبطها يدويًا.

وتبدأ خطوات ضبط الساعة على iPhone بفتح «الإعدادات»، ثم اختيار «عام»، وبعد ذلك الضغط على «التاريخ والوقت»، ثم تفعيل خيار «التعيين تلقائيًا».

وبمجرد تفعيل الإعداد، يُحدّث الهاتف الوقت تلقائيًا وفق التغييرات المعتمدة، وهو ما يساعد المستخدم على الانتقال من التوقيت الصيفي إلى التوقيت الشتوي دون الحاجة إلى إجراء تعديل يدوي على الساعة.

ماذا يحدث للساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند بدء التوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة كاملة، فعند وصول الساعة إلى 12:00 منتصف الليل مع بداية الجمعة 30 أكتوبر، تُعاد إلى 11:00 مساءً يوم الخميس 29 أكتوبر.

وبذلك تبدأ المواعيد الرسمية في مصر وفق التوقيت الشتوي، بعد انتهاء الفترة المحددة قانونًا للعمل بالتوقيت الصيفي، ويصبح ضبط الساعات والأجهزة وفق التوقيت الجديد أمرًا ضروريًا بالنسبة للأجهزة التي لا تقوم بالتحديث التلقائي.

ويُنصح مستخدمو الهواتف المحمولة بالتأكد من تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت تلقائيًا قبل موعد التغيير، خاصة إذا كان الهاتف لا يقوم بتحديث التوقيت بصورة تلقائية، لتجنب أي اختلاف في المواعيد أو التنبيهات المرتبطة بالساعة.

موعد تغيير الساعة في مصر 2026

وبذلك يكون موعد تغيير الساعة في مصر والعودة إلى التوقيت الشتوي محددًا يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم نظام التوقيت الصيفي في مصر، بعدما بدأ تطبيق التوقيت الصيفي اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، ليستمر حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من العام نفسه.

مواقيت الصلاة - التوقيت الشتوي

ويظل الموعد المحدد لتغيير الساعة هو النقطة الأهم التي يبحث عنها المواطنون مع اقتراب شهر أكتوبر، إلى جانب معرفة كيفية ضبط الهواتف المحمولة تلقائيًا، سواء على أجهزة أندرويد أو هواتف iPhone، لضمان الانتقال إلى التوقيت الجديد بصورة صحيحة.

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