الطفل الذي يرد بعصبية.. قلة أدب أم رسالة تحتاج لفهم؟.. استشاري علاقات أسرية تُجيب

تتعامل بعض الأسر مع عصبية الطفل وارتفاع صوته باعتبارها نوعًا من قلة الأدب أو سوء السلوك، إلا أن العصبية قد تكون في كثير من الأحيان رسالة يحاول الطفل من خلالها التعبير عن مشاعر لا يستطيع وصفها بالكلمات، خاصة في المراحل العمرية التي لا يزال فيها يتعلم كيفية التحكم في انفعالاته.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

وأوضحت الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد النفسي، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عصبية الطفل قد تكون وسيلة للتعبير عن الغضب أو الإحباط أو الخوف، وليست بالضرورة دليلًا على سوء التربية أو قلة الاحترام.

ـ مشاعر أكبر من قدرته على التعبير:

قد يشعر الطفل بالغضب أو الإحباط أو الخوف، لكنه لا يمتلك الأدوات الكافية للتعبير عن هذه المشاعر بالكلام، فيلجأ إلى رفع صوته أو الرد بعصبية باعتبارها الوسيلة الأسهل بالنسبة إليه.

ـ شعوره بأنه غير مسموع:

عندما يشعر الطفل بأن الآخرين يقاطعونه باستمرار أو يقللون من مشاعره وكلامه، قد تتحول العصبية إلى محاولة لجذب الانتباه وإيصال رسالة مفادها: «اسمعني».

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

ـ التأثر بالتوتر المحيط به:

يمكن للطفل أن يتأثر بسهولة بالأجواء المشحونة من حوله، مثل كثرة الخلافات أو الصراخ أو استخدام نبرة صوت مرتفعة داخل المنزل، وقد يمتص هذا التوتر ثم يعبر عنه في صورة عصبية وانفعال.

ـ الخوف من العقاب:

في بعض الحالات، تكون عصبية الطفل نوعًا من الدفاع عن النفس، وكأنه يحاول مهاجمة الموقف قبل أن يشعر بأنه سيتعرض للهجوم أو العقاب.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

ـ مرحلة طبيعية من النمو:

القدرة على التحكم في الانفعالات لا تتطور لدى الطفل دفعة واحدة، وإنما يتعلمها تدريجيًا مع التقدم في العمر واكتساب مهارات التعامل مع المشاعر.

ولذلك، فإن بعض نوبات العصبية قد تكون جزءًا من عملية تعلم الطفل كيفية تنظيم انفعالاته، وليست بالضرورة عنادًا أو رغبة متعمدة في مخالفة الوالدين.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

علامات تكشف أن عصبية الطفل رسالة وليست قلة أدب

هناك بعض المؤشرات التي قد تساعد الوالدين على فهم ما وراء السلوك، ومنها:

ـ ظهور العصبية في مواقف محددة أو متكررة.

ـ شعور الطفل بالندم بعد أن يهدأ.

ـ بكاؤه بعد انتهاء نوبة الغضب.

ـ عدم وجود نية حقيقية لإهانة الآخرين، وإنما وجود ارتباك أو عدم قدرة على التعبير عن مشاعره بطريقة مناسبة.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

كيف نعلّم الطفل الاحترام دون استخدام الخوف؟

ـ اهدأ أولًا:

رفع صوت الوالدين في مواجهة الطفل العصبي قد يؤدي إلى زيادة انفعاله، لذلك من الأفضل أن يبدأ التعامل مع الموقف بالهدوء.

ـ سمِّ مشاعر الطفل:

يمكن للوالدين استخدام عبارات مثل: «واضح إنك متضايق» أو «أنت غضبان»، لأن مساعدة الطفل على التعرف على مشاعره وفهمها قد تساعده على تهدئة نفسه والتعبير عنها بصورة أفضل.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

ـ فرّق بين الشعور والسلوك:

من المهم أن يفهم الطفل أن مشاعره مقبولة، لكن طريقة التعبير عنها قد تكون غير مقبولة.

بمعنى آخر، يمكن للوالدين توصيل رسالة واضحة للطفل: من حقك أن تغضب أو تحزن، لكن ليس من المقبول أن تصرخ أو تهين الآخرين بسبب غضبك.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

ـ أعطه بديلًا عن الصراخ:

بدلًا من الاكتفاء بمنع الطفل من الصراخ، يمكن تعليمه عبارات بديلة للتعبير عن مشاعره، مثل: «أنا متضايق» أو «أنا غضبان»، حتى يكتسب مع الوقت أدوات أفضل للتواصل.

ـ كن ثابتًا في ردود أفعالك:

الثبات على القواعد وطريقة التعامل مع سلوك الطفل يساعده على الشعور بالأمان، ولذلك من الأفضل أن تكون القاعدة واحدة ورد فعل الوالدين واضحًا ومتسقًا قدر الإمكان.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

هل العقاب يعالج عصبية الطفل؟

وأكدت الدكتورة نادية جمال أن التعامل مع عصبية الطفل بالعقاب والخوف قد لا يساعده على تعلم التحكم في انفعالاته، إذ قد يؤدي التركيز على العقاب إلى تعليمه الخوف بدلًا من مساعدته على اكتساب مهارات تنظيم المشاعر.

لماذا يرد الطفل بعصبية ؟

الطفل العصبي ليس بالضرورة قليل الأدب

وفي النهاية، فإن الطفل الذي يرد بعصبية لا ينبغي التعامل معه تلقائيًا باعتباره «قليل الأدب»، فقد يكون سلوكه رسالة عن مشاعر لا يعرف كيف يعبر عنها.

ويساعد فهم الأسباب وراء العصبية، مع وضع حدود واضحة للسلوك وتعليم الطفل طرقًا بديلة للتعبير عن غضبه، على بناء الاحترام من خلال الأمان والفهم، وليس الخوف والعقاب.