دموع «ميسي» تخطف الأنظار في ليلة وداعه أمام جماهير الأرجنتين .. شاهد

اختتم ليونيل ميسي مشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين بطريقة استثنائية، بعد ما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليقود «التانجو» إلى الفوز على بنين بثلاثة أهداف دون رد.

ولم يتمالك ميسي دموعه، متأثرًا بالاستقبال الحافل والهتافات التي ردّدتها الجماهير الأرجنتينية باسمه، في مشهد عكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها قائد «التانجو» لدى جماهير بلاده.

وحرصت الجماهير على توجيه رسائل الحب والتقدير لميسي، تقديرًا لما قدّمه مع المنتخب الأرجنتيني على مدار سنوات طويلة، قاد خلالها الفريق إلى تحقيق العديد من الإنجازات، وعلى رأسها التتويج بلقب كأس العالم 2022 وكوبا أمريكا.

ليلة استثنائية في مونومنتال

وشهدت المباراة لحظات مؤثرة منذ بدايتها، بعدما ظهر ميسي متأثرًا خلال عزف النشيد الوطني الأرجنتيني، قبل أن تتوقف المباراة عند الدقيقة العاشرة لتحية قائد «التانجو»، في إشارة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه طوال مسيرته.

ويختتم ميسي رحلته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعدما خاض 208 مباريات، سجل خلالها 125 هدفًا، ليظل الهداف التاريخي للمنتخب، كما قاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، إلى جانب لقب «الفيناليسما» عام 2022.

وأسدل «ميسي» الستار على مسيرته مع منتخب الأرجنتين بانتصار بثلاثية نظيفة، وبمساهمة مباشرة في الأهداف الثلاثة، ليكون الوداع على قدر المسيرة التاريخية لقائد «التانجو».