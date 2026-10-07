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سجّل هدفًا وصنع اثنين .. الأرجنتين تهزم «بنين» بثلاثية في ليلة وداع «ميسي»
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ليلة وداع البرغوث .. مباراة الأرجنتين وبنين تتوقف في الدقيقة 10 لتحية «ميسي»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سجّل هدفًا وصنع اثنين .. الأرجنتين تهزم «بنين» بثلاثية في ليلة وداع «ميسي»

ميسي
ميسي
محمد سمير

اختتم ليونيل ميسي مشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين بطريقة استثنائية، بعد ما سجل هدفًا وصنع هدفين، ليقود «التانجو» إلى الفوز على بنين بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت فجر اليوم الأربعاء على ملعب «مونومنتال» بالعاصمة بوينس آيرس.

وحظيت المباراة بأجواء استثنائية منذ انطلاقها، في ظل الظهور الأخير لميسي بقميص منتخب الأرجنتين، وسط حضور جماهيري كبير حرص على الاحتفال بقائد «التانجو» وتوديعه بعد مسيرة دولية حافلة.

ولم ينتظر ميسي كثيرًا ليترك بصمته على المباراة، بعدما شارك في صناعة الهدف الأول للأرجنتين، قبل أن يعود ويصنع الهدف الثاني، ليضع بصمته على هدفين خلال الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 71، توج ميسي ظهوره الأخير بهدفه في المباراة، بعد ما سجّل الهدف الثالث للأرجنتين من ركلة جزاء، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير في مدرجات «مونومنتال».

وبذلك شارك قائد الأرجنتين بصورة مباشرة في الأهداف الثلاثة التي سجلها منتخب بلاده، ليكتب نهاية مميزة لمسيرته الدولية.

ليلة استثنائية في مونومنتال

وشهدت المباراة لحظات مؤثرة منذ بدايتها، بعدما ظهر ميسي متأثرًا خلال عزف النشيد الوطني الأرجنتيني، قبل أن تتوقف المباراة عند الدقيقة العاشرة لتحية قائد «التانجو»، في إشارة إلى القميص رقم 10 الذي ارتداه طوال مسيرته.

ويختتم ميسي رحلته الدولية مع منتخب الأرجنتين بعدما خاض 208 مباريات، سجل خلالها 125 هدفًا، ليظل الهداف التاريخي للمنتخب، كما قاد بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وكوبا أمريكا عامي 2021 و2024، إلى جانب لقب «الفيناليسما» عام 2022.

وأسدل «ميسي» الستار على مسيرته مع منتخب الأرجنتين بانتصار بثلاثية نظيفة، وبمساهمة مباشرة في الأهداف الثلاثة، ليكون الوداع على قدر المسيرة التاريخية لقائد «التانجو».

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