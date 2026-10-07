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أحمد السيد: الأهلي يحتاج تجهيز جميع لاعبيه.. وإبراهيم عادل حلمه الانضمام للفريق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد السيد: الأهلي يحتاج تجهيز جميع لاعبيه.. وإبراهيم عادل حلمه الانضمام للفريق

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

أكد أحمد السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق يحتاج إلى منح الفرصة لعدد من اللاعبين وتجهيزهم، خاصة في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال السيد، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "في لاعيبة كتير محتاجين نشوفها وتلعب، عشان الإصابات برضه".

وأضاف: "لازم تلعب بالأساسيين وتجهز الناس كلها، وعلى ما أعتقد هيلاعب أحمد عيد، ويستخدم أكرم في نص الملعب".

وتابع: "ممكن يدي فرصة لبنجديدة، لأن عندك فرصة إنك تجهز اللاعبين، وفي نفس الوقت تنافس على البطولة".

وعن إبراهيم عادل، قال: "الأهلي حاول مع إبراهيم عادل كذا مرة، وحصل كذا تفاوض، وهو حلمه ييجي الأهلي".

واختتم أحمد السيد تصريحاته قائلًا: "الفرق الكبيرة بتحتاج لاعيبة كتير في نفس المركز".

الأهلي أحمد السيد إبراهيم عادل النادي الأهلي

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