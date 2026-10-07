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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سامي النجار: بيراميدز لديه ثبات في المستوى هذا الموسم عكس الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
محمد سمير

تحدّث أحمد سامي النجار، المدرب العام السابق بنادي بيراميدز، عن تجربته الخارجية في مسألة العمل على الحصول على دورات التدريب في أوروبا، مشيرًا إلى أن نادي بيراميدز يقدم مستوى جيدًا في الدوري المصري هذا الموسم تحت قيادة الجنوب أفريقي رولاني موكوينا.

وقال أحمد سامي النجار، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «أنا أسعى لنقل الخبرات التي اكتسبتها بالخارج إلى مصر».

وأضاف النجار أن «أندية بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي وزد هي أكثر الأندية في مصر القادرة على الإنفاق في مسألة التطوير على قطاع المدربين والناشئين».

وحول رأيه في أداء فرق المقدمة في الجولات الأولى من الدوري المصري، قال النجار: «بيراميدز يقدم مستوى جيد ولديه ثبات في المستوى، عكس الأهلي الذي يُعاني من تذبذب في المستوى»، مضيفًا أن موكوينا، مدرب بيراميدز، هو مدرب ممتاز داخل الملعب وخارجه.

وتابع قائلًا: «لا أستبعد منافسة الزمالك على لقب الدوري حتى في ظل المشاكل والأزمات التي يمر بها».

بيراميدز أحمد سامي الأهلي التدريب في أوروبا رولاني موكوينا الدوري المصري

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