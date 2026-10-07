ليلة وداع البرغوث .. مباراة الأرجنتين وبنين تتوقف في الدقيقة 10 لتحية «ميسي»

توقفت مباراة منتخب الأرجنتين أمام بنين، المقامة على ملعب «مونومنتال» في العاصمة بوينس آيرس، عند الدقيقة العاشرة، في مشهد احتفالي لتكريم النجم ليونيل ميسي خلال ظهوره الأخير مع «التانجو».

وفور وصول المباراة إلى الدقيقة 10، توقف اللعب وسط تصفيق حار من الجماهير التي ملأت مدرجات الملعب، في تحية خاصة لقائد المنتخب الأرجنتيني، الذي يستعد لإنهاء مشواره الدولي بعد سنوات حافلة بالإنجازات.

وشارك لاعبو المنتخبين والجهازان الفنيان في لحظة التكريم، بينما عمت الأجواء الاحتفالية أرجاء ملعب «مونومنتال»، الذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا لمتابعة المباراة ووداع أسطورة الكرة الأرجنتينية.

ميسي يخوض مباراته الدولية الأخيرة

وتعد مواجهة بنين المباراة الدولية رقم 208 في مسيرة ميسي مع منتخب الأرجنتين، ليواصل تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة بقميص «التانجو».

كما يدخل ميسي اللقاء بصفته الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني برصيد 125 هدفًا، إلى جانب 68 تمريرة حاسمة.

وخلال مسيرته الدولية، نجح ميسي في قيادة الأرجنتين للتتويج بكأس العالم 2022، كما حصد لقب كوبا أمريكا في نسختي 2021 و2024.

وكان ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قد دفع بميسي أساسيًا أمام بنين، وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – نيكولاس أوتاميندي – كريستيان روميرو – أوجستين جاي.

خط الوسط: رودريجو دي بول – أليكسيس ماك أليستر – إنزو فرنانديز.

خط الهجوم: جوليان ألفاريز – لاوتارو مارتينيز – ليونيل ميسي.