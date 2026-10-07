خبير لوائح رياضية يكشف مفاجأة في عقود اللاعبين: «لا خصم دون تحقيق»

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن خصم أي مبالغ مالية من مستحقات اللاعبين يجب أن يتم وفق إجراءات وضوابط محددة، مشيرًا إلى وجود علامات استفهام بشأن عدم تفعيل لجنة فض المنازعات باتحاد الكرة حتى الآن.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "لا يتم خصم أي مبلغ إلا بتحقيق، ويقر اللاعب بذلك، وهناك مبلغ 6 ملايين و60 ألف جنيه".

وأضاف: "يحصل اللاعب على مكافأة في حالة تحقيق نسبة المشاركة المقررة للفريق، ولا توجد شروط للخصم في حالة خسارة بطولتين".

وتابع: "شروط العقود ثابتة لكل لاعبي مصر، أما البنود الإضافية فهي خاصة بالفريق واللاعب".

وأوضح بشأن مستحقات أحد اللاعبين: "حسام عبدالمجيد له مستحقات متأخرة وبعد الشكوى يمنح الزمالك 10 أيام مهلة وليس 30 يومًا.

وتساءل خبير اللوائح الرياضية: "ليه قضية زيزو قعدت سنة؟ المفروض في لجنة اسمها لجنة فض المنازعات".

وأضاف: "في حالة وجود هذه اللجنة، خلاص مفيش لجنة شؤون لاعبين، لكن لحد الآن مفيش لجنة، والعقود فيها بنود بالإحالة إلى اللجنة، ولكن ليس في الاتحاد لجنة أصلًا".