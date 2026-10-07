بصحبة خطيبها.. ملك أحمد زاهر تتألق بإطلالة سوداء أنيقة في عرض فيلم «مطلوب عائليًا»|شاهد

خطفت الفنانة ملك أحمد زاهر الأنظار خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «مطلوب عائليًا» بصحبة خطيبها، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وهادئة اعتمدت خلالها على اللون الأسود، لتجمع بين البساطة والرقي في ظهورها أمام عدسات المصورين.

إطلالة ملك أحمد زاهر في عرض «مطلوب عائليًا» بصحبة خطيبها

اختارت ملك أحمد زاهر فستانًا أسود طويلًا بتصميم أنيق وبسيط، تميز بأكمام قصيرة وقصة محددة عند الجزء العلوي، مع صف من الأزرار الصغيرة التي أضافت لمسة كلاسيكية إلى الإطلالة.

وانسدل الفستان بشكل واسع من منطقة الخصر وحتى أسفل التصميم، ما منحها مظهرًا أنثويًا وراقيًا، مع اعتماد اللون الأسود كعنصر أساسي في إطلالتها.

ملك أحمد زاهر في عرض «مطلوب عائليا» بصحبة خطيبها

حقيبة فندي تكمل إطلالة ملك أحمد زاهر

ولم تكتفِ ملك بالتفاصيل البسيطة للفستان، بل نسقت معه حقيبة يد صغيرة من Fendi باللون البني، حملت نقشة العلامة الشهيرة، وجاءت بتصميم عملي وأنيق أضاف لمسة فاخرة إلى إطلالتها.

كما ظهرت مرتدية ساعة معدنية أنيقة في معصمها، إلى جانب إكسسوارات رقيقة وقلادة بسيطة، ما حافظ على الطابع الهادئ للإطلالة دون مبالغة في التفاصيل.

ملك أحمد زاهر في عرض «مطلوب عائليا»

تسريحة شعر ومكياج ملك أحمد زاهر

واعتمدت ملك أحمد زاهر تسريحة شعر مرفوعة إلى الخلف في كعكة أنيقة، وهو اختيار ساعد على إبراز ملامح وجهها وتفاصيل الفستان.

أما من الناحية الجمالية، فجاء المكياج ناعمًا وطبيعيًا، مع التركيز على إبراز العينين وملامح الوجه بدرجات هادئة، إلى جانب لمسة بسيطة على الشفاه، لتكتمل إطلالتها بطابع كلاسيكي راقٍ.

وشاركت ملك في جلسة التصوير الخاصة بالعرض بعدد من الوضعيات المختلفة، وظهرت في إحدى اللقطات وهي تحمل حقيبتها، بينما اختارت في لقطات أخرى وضع يدها على خصرها، ما أضفى مزيدًا من الثقة والحيوية على الصور.

ملك أحمد زاهر في عرض «مطلوب عائليا» بصحبة خطيبها