تأخير الساعة.. هل اقترب موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر؟

يتزايد بحث المصريين عن موعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي 2026 في مصر والعودة إلى التوقيت الشتوي، لمعرفة توقيت تأخير الساعة والإجراءات اللازمة لضبط الهواتف والأجهزة.



موعد انتهاء التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

يأتي انتهاء التوقيت الصيفي 2026 في نهاية يوم خميس تحديدا 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من بداية يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

وعند حلول منتصف الليل، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، بحيث تتحول الساعة 12:00 منتصف الليل إلى الساعة 11:00 مساءً، لتبدأ مصر العمل بالتوقيت الشتوي وفقًا للجدول القانوني المقرر.

نهاية التوقيت الصيفي في مصر

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، من خلال تقديم الساعة 60 دقيقة، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 2023 بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.

ووفقًا للقانون، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، على أن يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي مع حلول يوم الجمعة التالي، وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة.

متى يبدأ التوقيت الشتوي 2026؟

وفقًا للجدول الذي حدده القانون، يستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، وفي عام 2026، يوافق الخميس الأخير من أكتوبر 29 أكتوبر، وبالتالي تبدأ العودة إلى التوقيت الشتوي اعتبارًا من الجمعة 30 أكتوبر 2026، حيث يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

تغيير الساعة في الشتاء

بمجرد بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة ساعة كاملة، فعلى سبيل المثال، إذا كانت الساعة عند لحظة التغيير 12:00 منتصف الليل، يتم ضبطها لتصبح 11:00 مساءً وفق التوقيت المعتاد.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختيار بداية يوم الجمعة لتطبيق التوقيت الجديد يأتي في نهاية الأسبوع، وهو ما يحد من الارتباك الناتج عن تغيير التوقيت بالنسبة إلى مواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات المختلفة، كما يمنح المواطنين والمؤسسات فرصة لضبط أجهزتهم وساعاتهم.

يذكر أن العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر توقف نحو 7 سنوات، ثم أعادت الدولة تطبيقه مرة أخرى بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2023، حيث يتم خلاله تقديم الساعة 60 دقيقة، بينما يتم تأخير الساعة بنفس المدة مع بدء التوقيت الشتوي، وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

الهدف من تطبيق التوقيت الصيفى

ويهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من ساعات النهار، بما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء وخفض استخدام الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.



خطوات تغيير الساعة على هواتف الأندرويد

- تسجيل الدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف.

- اختر كلمة Additional setting أو إعدادات إضافية.

- اختيار كلمة الوقت والتاريخ Date & Time.

- تعديل الوقت والتاريخ بشكل تلقائي، ثم أعد تشغيل هاتفك.

- الضغط على حفظ.

خطوات تغيير الساعة على iPhone

- فتح إعدادات الهاتف.

- قم بتحديد عام.

- اختيار التاريخ والوقت.

- التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

- بمجرد الانتهاء من هذه الخطوات، سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا، وفقًا لأي تغييرات .