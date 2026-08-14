موعد تأخير الساعة في مصر 2026.. التوقيت الشتوي يبدأ في هذا اليوم

مع اقتراب نهاية أكتوبر، تستعد مصر للعودة إلى التوقيت الشتوي، لتتغير عقارب الساعة من جديد بعد أشهر من العمل بالتوقيت الصيفي، في خطوة يترقبها المواطنون لما يترتب عليها من تعديلات في مواعيد العمل والدراسة والسفر والأنشطة اليومية.

التوقيت الشتوي في مصر

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم لنظام التوقيت الصيفي، ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي مع نهاية يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، على أن يبدأ التوقيت الشتوي اعتبارًا من الساعات الأولى من يوم الجمعة 30 أكتوبر.

موعد تأخير الساعة في مصر 2026

عند حلول الساعة 12 منتصف الليل مع بداية الجمعة 30 أكتوبر، سيتم تأخير الساعة 60 دقيقة لتعود إلى الساعة 11 مساءً، وبذلك يبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الشتوي في مختلف أنحاء الجمهورية.

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 24 أبريل 2026

ويأتي هذا التغيير وفق الجدول الزمني المحدد قانونًا، بعدما بدأ العمل بالتوقيت الصيفي يوم الجمعة 24 أبريل 2026، عندما تم تقديم الساعة لمدة ساعة كاملة.

ماذا يحدث للساعة عند بدء التوقيت الشتوي؟

عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي، تعود الساعة إلى التوقيت السابق من خلال إرجاع عقاربها 60 دقيقة، وهو ما يعني أن الساعة التي تشير إلى 12 منتصف الليل ستصبح 11 مساءً.

وبالنسبة للهواتف الذكية والأجهزة الحديثة المتصلة بالإنترنت، فمن المتوقع أن يتم تحديث التوقيت تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط التاريخ والوقت بشكل آلي، بينما تحتاج الساعات التقليدية وبعض الأجهزة إلى التعديل يدويًا.

لماذا يتم تغيير الساعة يوم الجمعة؟

اختيار يوم الجمعة للانتقال بين التوقيتين يرتبط باعتبارات تنظيمية، إذ يمنح عطلة نهاية الأسبوع مساحة زمنية للمواطنين والمؤسسات لتحديث الساعات والأنظمة الإلكترونية دون التسبب في ارتباك واسع بمواعيد العمل.

كما يساعد تحديد الموعد مسبقًا على تجنب المشكلات المتعلقة بمواعيد الرحلات ووسائل النقل والاجتماعات والالتزامات المختلفة.

هل تتغير ساعات العمل؟

تأخير الساعة لا يعني تقليل عدد ساعات العمل الرسمية، وإنما يقتصر على تغيير التوقيت المعتمد للدولة بمقدار 60 دقيقة.

وبالتالي تستمر الجهات والمؤسسات في الالتزام بمواعيد العمل المحددة لها، ما لم يصدر قرار مستقل بتعديل ساعات العمل من الجهة المختصة.

أبرز التأثيرات بعد العودة للتوقيت الشتوي

مع تأخير الساعة، سيصبح شروق الشمس وغروبها وفق توقيت أبكر مقارنة بفترة التوقيت الصيفي، كما قد تتأثر بعض الجداول الزمنية للرحلات ووسائل النقل والخدمات التي تعتمد على التوقيت الرسمي.

لذلك يفضل مراجعة المواعيد المهمة قبل موعد الانتقال، خاصة بالنسبة للسفر أو العمل أو الدراسة في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

نصائح قبل تأخير الساعة

ولتجنب أي ارتباك في المواعيد، يُنصح المواطنين بمراجعة إعدادات الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وضبط الساعات اليدوية والحائط والسيارات التي لا تحدث الوقت تلقائيًا.

كما يفضل التأكد من المنبهات ومواعيد السفر والاجتماعات والالتزامات المهمة قبل النوم مساء الخميس، حتى تبدأ أولى ساعات الجمعة بالتوقيت الصحيح.

وبذلك يكون الجمعة 30 أكتوبر 2026 هو الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي في مصر، بعد انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية الخميس 29 أكتوبر، مع إعادة الساعة 60 دقيقة إلى الوراء.