تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي شمال الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية.

وأكد التحالف في بيان له فجر اليوم الأربعاء أنه يتتبع منصة الإطلاق بمنظومة استخبارات التحالف في سماء صنعاء وسيتم تدميرها.

اعتراض صاروخ باتجاه خميس مشيط

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أعلن التحالف العربي عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط.

وأوضح التحالف أن العاصمة المحتلة صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران هي مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية.

وشدد على أنه مستمر في تحييد تهديد الصواريخ الباليستية وصواريخ أرض-أرض وتدمير مصادرها.



مطار عدن الدولي يتعرض لاستهداف حوثي

أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، أن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم لاستهداف بصاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح المكتب في بيان، أن الاعتداء طال منشأة مدنية حيوية، وعرّض حياة المسافرين والعاملين وطاقم الطيران للخطر.

وأكد البيان أنه لم تُسجَّل أي خسائر بشرية جراء الاستهداف، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الحادثة، وتعزيز التدابير الأمنية والوقائية لحماية المطار ومحيطه.

وشددت إدارة أمن عدن على أن مطار عدن الدولي منشأة مدنية حيوية تمثل منفذاً جوياً يستفيد منه المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية، ولا سيما المرضى والمسافرون للعلاج والطلاب والعاملون والمسافرون لأغراض مختلفة.

ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الأمنية وحركة المطار.