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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

صاروخان يستهدفان مطار عدن فجر اليوم .. وغارات تهز صنعاء وسط تصعيد عسكري واسع

مطار عدن الدولي
مطار عدن الدولي
خاطر عبادة

أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، أن مطار عدن الدولي تعرض فجر اليوم الأربعاء لاستهداف بصاروخين أطلقتهما ميليشيا الحوثي الإرهابية.

وأوضح المكتب في بيان، أن الاعتداء طال منشأة مدنية حيوية، وعرّض حياة المسافرين والعاملين وطاقم الطيران للخطر.

وأكد البيان أنه لم تُسجَّل أي خسائر بشرية جراء الاستهداف، فيما باشرت الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع تداعيات الحادثة، وتعزيز التدابير الأمنية والوقائية لحماية المطار ومحيطه.

وشددت إدارة أمن عدن على أن مطار عدن الدولي منشأة مدنية حيوية تمثل منفذاً جوياً يستفيد منه المواطنون من مختلف محافظات الجمهورية، ولا سيما المرضى والمسافرون للعلاج والطلاب والعاملون والمسافرون لأغراض مختلفة.

ودعا المكتب الإعلامي وسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات، خصوصاً ما يتعلق بالإجراءات الأمنية وحركة المطار.

غارات تهز صنعاء

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن موجة جديدة من الغارات الجوية استهدفت في وقت متأخر من مساء الثلاثاء العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة وعدة محافظات شمالي البلاد، فيما قال سكان لوكالة شينخوا الصينية إن انفجارات قوية عدة هزت العاصمة.

عملية واسعة على عدة جبهات

وعززت القوات اليمنية الثلاثاء عملياتها العسكرية ضمن "فجر اليمن" على امتداد عدد من الجبهات، مع تثبيت المكاسب المحققة في اليوم الأول وتسجيل تقدم جديد في تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي.

ويأتي ذلك غداة إعلان القوات الحكومية بدء عملية واسعة لاستعادة الأراضي التي تسيطر عليها جماعة الحوثي بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في تحول من احتواء التقدم الحوثي إلى هجمات متعددة المحاور، وأكدت القيادة العسكرية استمرار العملية حتى تحقيق أهدافها.

وفي سياق منفصل، ذكرت قناة العربية السعودية أن اللواء 35 مدرع صد هجوماً واسعاً لميليشيا الحوثي في جبهة الصلو بتعز استمر سبع ساعات وأسفر عن مصرع 12 حوثياً.

وأعلنت قوات "درع الوطن" اليمنية إحكام سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية "فجر اليمن".

استهداف مطار عدن أمن عدن الحوثيين

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