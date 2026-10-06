سبيكة جرام بـ7200جنيه.. أسعار سبائك الذهب BTC بالمصنعية

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر2026 في مصر، حيث يتابع المواطنون بشكل لحظي أسعار الذهب اليوم وكذلك أسعار السبائك الذهب التي تبدأ من ربع جرام وحتى 100 جرام ، وجاؤت أسعار السبائك BTC اليوم من أكثر الكلمات بحثاً على جوجل خاصة وأن السبائك هي الاختيار الأول لكن من يرغب في الاستثمار، خاصة مع التوقعات بعودة ارتفاع الذهب خلال الفترة المقبلة .

أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم 6أكتوبر2026

سعر سبائك الذهب BTC وزن جرام

يسجل سعر سبائك الذهب BTC وزن جرام واحد اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب 7204 جنيهات شامل المصنعية.

سعر سبائك الذهب BTC وزن 5 جرام

وسجل سعر سبائك الذهب BTC وزن 5 جرامات اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب 35 ألفا و520 جنيهًا شامل المصنعية.

سعر سبائك الذهب BTC وزن 10 جرام

وبلغ سعر سبائك الذهب BTC وزن 10 جرامات اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب 71 آلاف و10 جنيهات شامل المصنعية.

سعر سبائك الذهب BTC وزن 20 جرام

وبلغ سعر سبائك الذهب BTC وزن 20 جراما اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب 141 ألفا و980 جنيهًا شامل المصنعية.

سعر سبائك الذهب BTC وزن 50 جرام

كما يبلغ سعر سبائك الذهب BTC وزن 50 جراما اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب 354 ألفا و800 جنيه شامل المصنعية.

سعر سبائك الذهب BTC وزن 100 جرام

ويسجل سعر سبائك الذهب BTC وزن 100 جرام اليوم بالتزامن مع ارتفاع سعر جرام الذهب 709 آلاف و400 جنيه شامل المصنعية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4164 دولارًا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5263 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6140 جنيهًا، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7017 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 49.120 جنيهًا

لا تزال العوامل داعمة للذهب، إذ ارتفعت التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب للأسبوع الحادي عشر على التوالي، في أطول سلسلة من التدفقات الاستثمارية لصناديق الذهب منذ بداية العام.