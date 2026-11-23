أرسلت الصين بالونات تجسس فوق تايوان، مع استعداد الجزيرة لانتخابات محلية حاسمة، في تحرك يُنظر إليه على أنه جزء من حملة مضايقة وضغط ممنهجة.

ورصدت وزارة الدفاع التايوانية 11 بالوناً على الأقل خلال ثلاثة أيام، إلى جانب تحركات عسكرية مكثفة قرب الجزيرة.

11 بالوناً في 3 أيام

ففي يوم الجمعة، رصدت الدفاع التايوانية أربعة بالونات، اثنان منها حلقا مباشرة فوق البلاد، وأربعة أخرى يوم السبت.

وليل الأحد، شوهدت ثلاثة بالونات إضافية، إلى جانب 24 طائرة عسكرية و11 سفينة حربية تحوم حول الجزيرة.

انتخابات 28 نوفمبر

وفي 28 نوفمبر، ستجري تايوان انتخابات محلية لـ 11 ألف منصب، بما في ذلك رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية.

ويخوض الحزبان السياسيان الرئيسيان في تايوان - الحزب الديمقراطي التقدمي (DPP)، الذي يشغل منصب الرئاسة، وحزب الكومينتانغ (KMT)، الذي يتمتع بالأغلبية في المجلس التشريعي - حملات انتخابية في كل سباق منذ شهور.

معركة تايبيه.. استفتاء على العلاقة مع بكين

وكانت إحدى الحملات الأكثر متابعة هي حملة اختيار رئيس بلدية تايبيه الجديد، حيث يتنافس تشيانج وان آن، الرئيس الحالي من حزب الكومينتانج، مع بوما شين، مرشح الحزب الديمقراطي التقدمي.

وغالباً ما تحظى انتخابات رئاسة بلدية تايبيه بمتابعة دقيقة، نظراً لمكانتها كعاصمة لتايوان، وحقيقة أن المرشحين غالباً ما يترشحون لاحقاً لمنصب الرئيس.

وتحمل انتخابات هذا العام أهمية إضافية. فقد فرضت الصين عقوبات على شين في عام 2024 لكونه "انفصالياً متعصباً لاستقلال تايوان"، بينما يدعي تشيانج أنه حفيد تشيانغ كاي شيك، أول رئيس لتايوان بعد الاستعمار، والذي حكم البلاد بالأحكام العرفية.

ويراقب العديد من المراقبين سباق رئاسة البلدية باعتباره استفتاءً أوسع على الحزبين، فضلاً عن علاقات تايوان مع الصين.

ويدعو حزب الكومينتانج، الذي حارب الشيوعيين خلال الحرب الأهلية الصينية، الآن إلى مزيد من الانخراط مع بكين. وقد سافر رئيس الحزب، تشنغ لي وون، إلى بكين في وقت سابق من هذا العام والتقى بالرئيس الصيني، شي جين بينج.

بينما يؤكد الحزب الديمقراطي التقدمي أن تايوان دولة ذات سيادة، وبينما يرغب في الحفاظ على الوضع الراهن، فإنه يدرك الحاجة إلى زيادة قدراته الدفاعية في حالة اندلاع الحرب.

كما تحافظ تايبيه على برنامج توأمة المدن مع شنغهاي، والذي لا يزال القناة الرسمية الوحيدة للحوار بين تايوان والصين.

وكان شين قد صرح سابقاً بأنه يريد إلغاء البرنامج، بحجة أنه لا يقدم أي فائدة لتايوان ويمكن أن تستخدمه بكين لممارسة نفوذ سياسي.

سيناريو يتكرر قبل كل استحقاق

ونظراً للمخاطر بين الطرفين، غالباً ما تزيد بكين من ضغطها العسكري على تايوان قبل الأحداث السياسية الرئيسية.

وفي عام 2024، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في تايوان، نشرت الصين أكثر من 100 بالون حول الجزيرة. في ذلك الوقت، زعمت بكين أن البالونات كانت لأغراض الأرصاد الجوية.

ويعيد ذلك إلى الأذهان ما حدث عندما أرسلت بكين منطاد تجسس فوق الولايات المتحدة في عام 2023 بزعم جمع معلومات استخباراتية حول مواقع عسكرية حساسة. كما نفت بكين هذه الادعاءات، مدعيةً أن البالون انحرف عن مساره عن غير قصد.

حرب معلومات وذكاء اصطناعي

كما اتُهمت الصين بالتدخل في الانتخابات المحلية المقبلة في تايوان من خلال الضغط على مؤيدي الحزب الديمقراطي التقدمي.

وقالت تايوان إنها أبلغت شركة ميتا عن ما يقرب من 2700 حساب على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفة إياها بأنها جزء من حملة حرب معلومات صينية.

وبحسب ما ورد، شاركت الحسابات أكثر من 2000 مقطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، استهدفت غالبيتها سياسيي وسياسات الحزب الديمقراطي التقدمي.

واستُهدف شين نفسه. فقد فرضت بكين عقوبات على إحدى شركات والده، كما فقد رجل أعمال بارز تأييد الشركات الصينية له بعد ظهوره في أحد تجمعات شين.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي لتايوان: "هذه محاولة خبيثة واضحة لإجبار المجتمع التايواني والتدخل في انتخاباتنا الديمقراطية".