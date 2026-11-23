أصيب 4 عمال بحالات اختناق داخل أحد المصانع بمنطقة القطامية، إثر استخدام مادة «ألترا جريل» داخل المصنع، ما تسبب في تعرضهم لاختناق استدعى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل إصابة 4 عمال بالاختناق في القطامية

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغًا بالواقعة، وعلى الفور جرى الانتقال إلى موقع الحادث، والتعامل مع الحالات المصابة، ونقل العمال الأربعة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع متابعة حالتهم الصحية.

وتكثف الجهات المختصة جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة، وفحص طبيعة المادة المستخدمة داخل المصنع، وبيان أسباب حدوث الاختناق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.