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تصعيد أمريكي غير مسبوق .. إعادة تصنيف حزب الله وربط تحركاته بالحرس الثوري الإيراني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد أمريكي غير مسبوق .. إعادة تصنيف حزب الله وربط تحركاته بالحرس الثوري الإيراني

حزب الله
حزب الله
القسم الخارجي

تعتزم الولايات المتحدة يوم الخميس، فرض عقوبات جديدة تستهدف حزب الله اللبناني، بما في ذلك إعادة تصنيفه ضمن قائمة الإرهاب، وفقًا لبيان اطلعت عليه رويترز، في خطوة تهدف إلى التأكيد على صلاته بالحكومة الإيرانية.

وقال مسؤول أمريكي إن إعادة التصنيف تهدف إلى إظهار أن حزب الله يتصرف نيابة عن الحكومة الإيرانية، وتحديث السجل العام لربط هذا التصنيف بأعمال حزب الله نيابة عن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان حزب الله قد أُدرج لأول مرة ضمن قائمة الإرهاب عام 2001، وهو خاضع أيضًا لعقوبات أمريكية باعتباره منظمة إرهابية أجنبية. 

أدرجت الولايات المتحدة، يوم الخميس، مجموعة من عشرة أشخاص على قائمة العقوبات بتهمة تهريب أموال لصالح حزب الله.

وصرح مسؤول أمريكي بأن الإجراءات التي ستُتخذ يوم الخميس منفصلة عن الإجراءات الإضافية التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها ضد إيران، في إطار سعي واشنطن لحل الحرب التي بدأتها إلى جانب إسرائيل قبل نحو ستة أشهر.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرح في وقت سابق من يوم الخميس بأنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين بشأن "أشد العقوبات في التاريخ" التي تعتزم واشنطن فرضها على إيران.

تصعيد أمريكي غير مسبوق تصنيف حزب الله الحرس الثوري الإيراني قائمة الإرهاب الحكومة الإيرانية

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