حرب البحار تشتعل.. محلل يمني يحذر من تهديدات الحوثيين للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب

أكد عبد الستار الشهيري، المحلل السياسي اليمني، أن ما تشهده اليمن والمنطقة حاليًا يمثل مرحلة جديدة من العنف، تزامنت مع تصاعد الاشتباك بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من تطورات انعكست على أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقال عبد الستار الشهيري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري|، أن جماعة الحوثيين، إلى جانب الحرس الثوري الإيراني، تحركت في اتجاه استهداف الملاحة البحرية، معتبرًا أن أعمال القرصنة والتهديدات التي طالت حركة السفن في البحر الأحمر تمثل تطورًا خطيرًا يهدد أحد أهم الممرات المائية في المنطقة.

وتابع أن ما يدور في البحر الأحمر يمكن وصفه بأنه «حرب بحار»، في ظل استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط في الصراع الإقليمي، مشيرًا إلى أن إيران تعمل على تنشيط ما وصفه بـ«الورقة الحوثية» بهدف تهديد أمن المنطقة وفرض ضغوط على الأطراف المختلفة.

حركة التجارة العالمية

وأشار إلى أن استمرار هذه التطورات ستكون له تداعيات واسعة على أمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لمضيق باب المندب والبحر الأحمر بالنسبة لحركة التجارة العالمية.