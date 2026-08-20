إزالة فورية لـ4 مقابر مخالفة على الأراضي الزراعية بمسجد الخضر في المنوفية

وجه فتحى شلبى رئيس مركز ومدينة الباجور في محافظة المنوفية بالتصدي بكل قوة وحزم لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية، وعدم السماح بفرض أي أمر واقع بالمخالفة للقانون.

وتم تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 مقابر مقامة بالمخالفة على الأراضي الزراعية بناحية مسجد الخضر، وذلك بالتنسيق والحضور الميداني لممثلي الإدارة الزراعية بالباجور، مع إزالة التعديات والتعامل معها فور رصدها.

وتأتي الإزالة تأكيدًا على أن الرقعة الزراعية خط أحمر، وأن أي تعدٍ عليها سيتم التعامل معه دون تهاون أو تأخير، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على مقدرات الدولة.

كما جارٍ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمخالفين، مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لمنع عودة التعديات والتصدي لها في مهدها.

جاء ذلك تحت اشراف رجب شحاته رئيس الوحدة المحلية بمشيرف