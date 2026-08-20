دراعها ورم تاني؟.. جمهور إليسا في قلق بعد ظهورها الأخير

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو خلال لحظة وصولها صباح اليوم إلى الساحل الشمالي، استعدادًا لحفلها غدًا الجمعة 21 أغسطس في U أرينا.

وظهرت إليسا، في مقطع الفيديو وهي تربط يدها اليمنى بـ ضمادة، ما أثار تساؤلات جمهورها، حول حقيقة تجدد تورم يدها مرة أخرى أم لا.

وكانت إليسا ظهرت قبل سنوات، بيد متورمة، وظهرت بها بين الحين والآخر، دون أن تكشف لجمهورها سبب تورم يدها.

ويستعد، كلا من: الفنان تامر عاشور، والفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 21 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «يلا ساحل» الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتي الحفل ضمن برنامج فعاليات «يلا ساحل» بمدينة العلمين الجديدة، الذي يشهد خلال موسم صيف 2026 مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء، في إطار الحراك الفني والترفيهي الذي تشهده المدينة خلال شهر أغسطس.



ألبوم تامر عاشور

وكشف تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الألبوم سيُطرح يوم 20 يوليو الجاري، ويضم 12 أغنية متنوعة، قائلًا: «حبايبنا الغاليين.. ألبوم مراية الحب، 20 يوليو، الألبوم 12 أغنية هينزلوا كلهم مرة واحدة.. دعواتكم».

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.