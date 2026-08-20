ربنا مديني وهج .. فريدة سيف النصر تتحدث عن الحجاب

تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر، خلال حلقة تلفزيونية لها مع الإعلامية ريهام سعيد، عبر قناة النهار الفضائية، عن الحجاب، وسر خلعها الحجاب.

ونفت فريدة سيف النصر، خلال الحلقة، أنها صرحت بأنها لا يجب تغطية الشعر بعد سن الستين، وصححت ما قالته، بأنها أخطأت عندما اتخذت قرار خلع الحجاب لأن شكلها كان سببًا في شعورها بعدم مناسبة الظهور بدون حجاب.

وتابعت فريدة سيف النصر: «أنا ربنا مديني وهج زي ما بيقولوا أو حضور على الشاشة .. ممكن تقعدي من غير حجاب على الشاشة لو شكلك كعكع».

أعمال فريدة سيف النصر

وكان أحدث أعمال فريدة سيف النصر، هو مسلسل العتاولة 1، الذي تم عرضه على الشاشة عام 2024.

ومسلسل العتاولة، تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي ويشهد العديد من الصراعات أبرزها صراع الأخوة بين السقا وطارق لطفي كما تظهر مي كساب بدور طليقة أحمد السقا أما زينة ستكون حبيبته وهو مسلسل من ٣٠ حلقة ويشارك في بطولته زينة ،باسم سمرة، مي كساب، حنان يوسف، صلاح عبدالله، سامي مغاوري، ميمي جمال، هدى الإتربي، أحمد كشك، مؤمن نور، مريم محمود الجندي، والعمل تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.