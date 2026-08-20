قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل إصابة زيزو بعد مباراة برشلونة.. وموعد حسم مشاركته مع الأهلي
طهران تهدد باستهداف القواعد الأمريكية في أوروبا وقطع كابلات الإنترنت بالخليج
«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها
خالد الجندي: التسليم لأوامر الله ليس انتقائيًا والاعتراض على الحجاب يكشف خللًا في الفهم
وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط: مصر تقوم بدور محوري لمواجهة أزمات المنطقة
غدر بأقرب الناس إليه .. ياسمين الخطيب تثير الجدل برسالة غامضة عن مدرب شهير
"أمل" عادت إلى منزل زوجها من أجل طفليها فأنهى حياتها طعنًا في أسيوط.. شقيق الضحية يروي تفاصيل المأساة
السكك الحديدية تقرر مد تشغيل القطارات الإضافية لزوار جبل درنكة بأسيوط حتى 25 أغسطس
واشنطن وطهران تتواصلان سرًا.. رسائل تكشف تفاصيل عمليات ترحيل إيرانيين
ضربتان في العمق السعودي.. الحوثيون يستهدفون مطار نجران وأرامكو
محمد عبد الجليل: إمام عاشور مثل بيزيرا.. والأهلي أكبر من أي لاعب
وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني: نعمل مع شركائنا في مصر لمواجهة التحديات الإقليمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

طائرات تحمل صورتها.. سماء الساحل الشمالي تتزين ببوستر حفل إليسا

بوستر حفل إليسا
بوستر حفل إليسا
سعيد فراج

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من الساحل الشمالي، استعدادًا لحفل U أرينا، بالعلمين الجديدة غدًا الجمعة، مع الفنان تامر عاشور. 

وظهر في الصورة، طائرة شراعية، تحمل بوستر حفل إليسا، بالساحل الشمالي، وتحلق فوق شواطئ العلمين الجديدة. 

ووصلت إليسا، صباح اليوم الخميس، إلى الساحل الشمالي، استعدادًا لحفلها الغنائي، غد الجمعة 21 أغسطس. 

ويستعد، كلا من: الفنان تامر عاشور، والفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في أرينا العلمين الجديدة، يوم 21 أغسطس المقبل، ضمن فعاليات مهرجان «يلا ساحل» الذي تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويأتي الحفل ضمن برنامج فعاليات «يلا ساحل» بمدينة العلمين الجديدة، الذي يشهد خلال موسم صيف 2026 مشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء، في إطار الحراك الفني والترفيهي الذي تشهده المدينة خلال شهر أغسطس.
 

ألبوم تامر عاشور

وكشف تامر عاشور عبر حسابه الرسمي على منصة إكس أن الألبوم سيُطرح يوم 20 يوليو الجاري، ويضم 12 أغنية متنوعة، قائلًا: «حبايبنا الغاليين.. ألبوم مراية الحب، 20 يوليو، الألبوم 12 أغنية هينزلوا كلهم مرة واحدة.. دعواتكم».

ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة، تحمل عددًا من المفاجآت الموسيقية والتعاونات الجديدة، خاصة أن تامر عاشور يُعد من أبرز نجوم الأغنية في العالم العربي، ويمتلك قاعدة جماهيرية واسعة تترقب كل أعماله.

ويستعد تامر عاشور خلال الفترة القادمة للتواجد في عدد من الحفلات الضخمة داخل وخارج مصر بعد أن أصبح من أكثر نجوم الوطن العربي طلبا من قبل الجمهور وتشهد حفلاته إقبالا غير عاديا وتنفد التذاكر خلال دقائق من طرحها للجمهور.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

إليسا الساحل الشمالي العلمين الجديدة أغاني إليسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة2026

لو مجموعك 50%.. إليك كليات خالية في تنسيق المرحلة الثالثة

ترشيحاتنا

إيران

الخارجية الإيرانية : العقوبات الأمريكية لن تزعزع عزمنا في الدفاع عن استقلالنا وسيادتنا

وزير بريطاني

وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني : نفرض عقوبات على مسؤولين عن عنف المستوطنين

السوشيال ميديا

السوشيال ميديا تشكل صورة مثالية للزواج.. خبيرة تحذر من صدمة ما بعد الارتباط

بالصور

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

3 أيام راحة.. إجازة المولد النبوي2026 للموظفين والبنوك رسمياً

اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026
اجازة المولد التبوي2026

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد