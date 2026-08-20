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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الأوبرا تستضيف معرض المخطوطات المكسيكية فى صلاح طاهر

معرض المخطوطات المكسيكية
معرض المخطوطات المكسيكية
محمد سعيد

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل بالتعاون مع سفارة جمهورية المكسيك بالقاهرة معرض بعنوان المخطوطات المكسيكية .. ذاكرة حضارة ويفتتح فى السابعة والنصف مساء الأحد 23 اغسطس بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية ويستمر حتى الإثنين 31 اغسطس.

ويضم المعرض مجموعة مخطوطات فريدة صنعت قديما من مواد متنوعة مثل شجر الأماتى، الجلد، ألياف الصبار، القطن، والورق الأوروبى، وتتناول أنظمة من المعتقدات والمعارف التى تشمل جميع جوانب الحياه منها السجلات الجغرافية والتاريخية، وصولاً إلى الأبعاد الاقتصادية، التقويمية، والرمزية.

كما يعكس المعرض رحلة الإنسان منذ فجر التاريخ وسعيه الدؤوب لفهم الكون المحيط به، وهى التأملات التى أثمرت عن معارف دينية، فلسفية، وسحرية وعلمية، تناقلتها الأجيال المتعاقبة عبر الرواية الشفوية والكتابة والتجربة، لتظل هذه المخطوطات المكسيكية الحارس الأمين على الحكمة المتوارثة للشعوب الأصلية فى البلاد.

الأوبرا دار الأوبرا المصرية رضا الوكيل القاهرة المكسيك

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