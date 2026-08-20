قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق قوافل صحية ضخمة في مصانع وشركات الغربية لرعاية العاملين | صور
قنا تتجهّز لإنشاء وحدات تغير المناخ لتعافي إنتاجية المزارعين أمام الحر الشديد
حمزة عبدالكريم يفرض نفسه في قائمة برشلونة لمواجهة إلتشي بالدوري الإسباني
موعد عودة حديقة الحيوان يقترب .. هل تفتح أبوابها نهاية 2026؟
إنشاء مصنع جيا مصر للمنتجات الصحية بالعين السخنة لدعم التنمية الاستثمارية
أفشة يلتقي رافينيا وجافي بعد مباراة الأهلي وبرشلونة في لقطة مميزة
قطع المياه 6 ساعات بمنطقة ترعة الإخلاص غداً
الجيش الأمريكي يعلن وصول حاملة طائرات جديدة إلى الشرق الأوسط
الجيش الأمريكي : غيرنا مسار 67 سفينة وعطلنا 3 منذ استئناف الحصار على إيران
موعد مباراة محمد صلاح مع طرابزون سبور أمام بطل المجر والقنوات الناقلة
بعد دخوله موسوعة جينيس .. كابونجا يعلن عن حدث عالمي برعاية النقل والشباب والرياضة
إثيوبيا تشتعل.. غارات جوية بطائرات مسيرة في موقعين بإقليم تيجراي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مؤلف «بنج كلي» يرد على المشككين: الحالات الطبية في المسلسل حقيقية

بنج كلي
بنج كلي
يارا أمين

كشف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل «بنج كلي»، تفاصيل جديدة عن العمل، موضحًا أن القصة والسيناريو والحوار من تأليفه، وأن المسلسل مستلهم من كتاب «حكايات من غرف العمليات»، مؤكدًا أن الحالات الطبية التي يتناولها العمل مستوحاة من وقائع حقيقية.

وأوضح عبد المالك، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن إحدى الطبيبات تواصلت معه عقب عرض مسلسل «زينهم»، وأرسلت إليه كتابها، ليبدأ بعدها في كتابة القصة ووضع المعالجة الدرامية المستوحاة من محتواه.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق معها بشكل قانوني داخل مقر شركة الإنتاج، كما استعان بخبرتها الطبية خلال مراحل التحضير والتصوير، للاستفادة من معرفتها بطبيعة الحالات التي يتناولها المسلسل.

وعن عدم ظهور اسم الطبيبة على تتر «بنج كلي»، أوضح عبد المالك أن الأمر جاء نتيجة خطأ غير مقصود، مؤكدًا أنه سيتم تداركه، ومقدمًا اعتذاره لها.

وأكد مؤلف «بنج كلي» أن اعتماد العمل على كتاب لطبيبة تخدير تعمل في المجال الطبي يعني أن الحالات المرضية التي تظهر خلال الحلقات تستند إلى أحداث وقعت بالفعل، مع إخضاعها للمعالجة الدرامية بما يتناسب مع طبيعة العمل الفني.

ورد عبد المالك على الانتقادات التي شككت في واقعية بعض الحالات التي ظهرت في المسلسل، موضحًا أن الواقع لا يقتصر بالضرورة على التجارب الشخصية التي يراها كل فرد من حوله، مشيرًا إلى أن الدراما تهتم في كثير من الأحيان بالاستثناءات أكثر من القواعد.

واختتم محمد سليمان عبد المالك حديثه بالتأكيد على أن الفن في النهاية مسألة أذواق، وأن محاولة إرضاء جميع الأذواق تظل غاية يصعب تحقيقها

الكاتب محمد سليمان عبد المالك مسلسل «بنج كلي» بنج كلي فيسبوك مسلسل «زينهم» تتر «بنج كلي»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1500 جنيه في يوم| قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

يارا ووالدتها

بنت أبوها.. يارا حسام حسن تخرج عن صمتها بعد أزمة الساحل وطلاق والدتها

امام عاشور

علامات استفهام.. الأهلي يحسم موقفه من رحيل إمام عاشور بعد تمسك كونيا سبور بضمه

الدعم النقدي

325 جنيها شهريا للفرد.. تفاصيل منظومة الدعم النقدي الجديدة

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

حملة وعي بالأزهر تفند مزاعم أن النبي ﷺ كان على مذهب أريوس

حادث

مصرع وإصـابة 19 في حـ ـادث انقلاب سيارة عمالة بالمنوفية

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات هامة اليوم.. إليك التفاصيل

عموتة والغندور والنني

كلام كاذب.. رد فعل صادم من النني على تصريحات خالد الغندور بشأن عموتة

ترشيحاتنا

شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أحدث تفاصيل شهادات الإدخار 2026 في البنوك المصرية.. هل ترتفع الفوائد؟

سعر الدولار

مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك بعد قرار البنك المركزي

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

ظهرت الآن.. نتيحة تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسمياً علمي وأدبي

بالصور

بدلًا من 90 دقيقة.. 3 دقائق فقط من التمارين المكثفة قد تمنح جسمك فوائد مذهلة

دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون
دقائق من التمارين الشديدة تحسن صحة القلب وتحفز حرق الدهون

بفستان طويل أنيق.. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار بإطلالة حمراء ساحرة على البحر | شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

علامة تظهر أثناء النوم تكشف الإصابة بالسرطان مبكرًا.. أعراض تحذيرية

متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟
متى يكون التعرق الليلي علامة تستدعي القلق؟

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

جامعة كيان
جامعة كيان
جامعة كيان

فيديو

السيدة

«منفصلة وشايلة مسئولية ولادي لوحدي».. سيدة تستغيث لعلاج ابنتها وتكشف معاناتها

بيلا ثروت

بيلا ثروت تطرح لوني مخطوف باستخدام الـ AI في التصوير .. وتنتظر طرح أغنيتين جديدتين

جامعة كيان

جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي جديد في مصر باستخدام أحدث المناهج وتقنيات الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فاطمة حسن

فاطمة حسن تكتب: الكلمة أمانة

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

المزيد