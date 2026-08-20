مؤلف «بنج كلي» يرد على المشككين: الحالات الطبية في المسلسل حقيقية

كشف الكاتب محمد سليمان عبد المالك، مؤلف مسلسل «بنج كلي»، تفاصيل جديدة عن العمل، موضحًا أن القصة والسيناريو والحوار من تأليفه، وأن المسلسل مستلهم من كتاب «حكايات من غرف العمليات»، مؤكدًا أن الحالات الطبية التي يتناولها العمل مستوحاة من وقائع حقيقية.

وأوضح عبد المالك، عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، أن إحدى الطبيبات تواصلت معه عقب عرض مسلسل «زينهم»، وأرسلت إليه كتابها، ليبدأ بعدها في كتابة القصة ووضع المعالجة الدرامية المستوحاة من محتواه.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق معها بشكل قانوني داخل مقر شركة الإنتاج، كما استعان بخبرتها الطبية خلال مراحل التحضير والتصوير، للاستفادة من معرفتها بطبيعة الحالات التي يتناولها المسلسل.

وعن عدم ظهور اسم الطبيبة على تتر «بنج كلي»، أوضح عبد المالك أن الأمر جاء نتيجة خطأ غير مقصود، مؤكدًا أنه سيتم تداركه، ومقدمًا اعتذاره لها.

وأكد مؤلف «بنج كلي» أن اعتماد العمل على كتاب لطبيبة تخدير تعمل في المجال الطبي يعني أن الحالات المرضية التي تظهر خلال الحلقات تستند إلى أحداث وقعت بالفعل، مع إخضاعها للمعالجة الدرامية بما يتناسب مع طبيعة العمل الفني.

ورد عبد المالك على الانتقادات التي شككت في واقعية بعض الحالات التي ظهرت في المسلسل، موضحًا أن الواقع لا يقتصر بالضرورة على التجارب الشخصية التي يراها كل فرد من حوله، مشيرًا إلى أن الدراما تهتم في كثير من الأحيان بالاستثناءات أكثر من القواعد.

واختتم محمد سليمان عبد المالك حديثه بالتأكيد على أن الفن في النهاية مسألة أذواق، وأن محاولة إرضاء جميع الأذواق تظل غاية يصعب تحقيقها