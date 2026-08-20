عبد الله أبو الفتوح يرد على منتقدي بنج كلي : الفن وجهة نظر

رد المنتج عبد الله أبو الفتوح على الانتقادات التي طالت مسلسل «بنج كلي»، بعد تعرض العمل لآراء متباينة من جانب بعض المتابعين وصناع الفن، مؤكداً أن اختلاف وجهات النظر حول الأعمال الفنية أمر طبيعي، وأنه يتقبل عدم إعجاب البعض بالنوع الذي يقدمه.

وأوضح أبو الفتوح، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أنه تلقى رسالة من أحد المؤلفين تضمنت انتقادات حادة للعمل، وصلت إلى اتهامه بتقديم أعمال وصفها صاحب الرسالة بالتفاهات والإضرار بصناعة الفن.

وقال المنتج: «وصلتني رسالة شديدة اللهجة من مؤلف يتهمني بأني أصنع التفاهات والنفايات وأدمر الصناعة، وبيسألني: هل بذمتك ودينك أنت راضي عن الحضيض اللي بتنتجه ده؟».

وأضاف أبو الفتوح في رده على الانتقادات: «أيوه يا أستاذ، وموافق وسعيد جدًا»، موضحاً أن تقييم العمل الفني يختلف من شخص إلى آخر، وأن ما قد يراه البعض غير مناسب أو لا يلقى قبولهم، يمكن أن يجده آخرون تجربة تستحق المشاهدة.

وتابع موضحاً رؤيته: «الفن تجربة ممكن تقبلها وتعجبك، وممكن متحبهاش وترفضها»، مؤكداً أنه يقدم نوعاً من الفن قد لا يتوافق مع ذائقة بعض المتابعين أو أصحاب الرؤى المختلفة.

وشدد المنتج على أن رفض البعض لنوعية معينة من الأعمال لا يمثل مشكلة في حد ذاته، مشيراً إلى أن الساحة الفنية تتسع لوجهات نظر وتجارب متعددة، وأن الحكم على الأعمال يظل مرتبطاً بدرجة كبيرة بالذوق الشخصي والرؤية الفنية لكل مشاهد.

ويأتي رد أبو الفتوح في ظل حالة من النقاش حول مسلسل «بنج كلي»، الذي يخوض تجربة درامية تدور في أجواء المستشفيات، ويتناول مجموعة من المواقف والقضايا التي يواجهها العاملون والمرضى داخل هذا العالم، في إطار يجمع بين الدراما والتوتر والإثارة والجوانب الإنسانية.

تدور أحداث مسلسل «بنج كلي» داخل أروقة المستشفيات، حيث يرصد العمل مجموعة من الصراعات والمواقف اليومية التي ترتبط بالمجال الطبي، إلى جانب القرارات الصعبة التي يضطر الأطباء والعاملون إلى اتخاذها، وما يترتب عليها من تبعات إنسانية ومهنية.

كما يتطرق المسلسل إلى عدد من القضايا المرتبطة بالممارسة الطبية، من بينها الأخطاء والضغوط المهنية، فضلاً عن المواقف الإنسانية التي تنشأ بين المرضى والأطباء والعاملين داخل المستشفى، في حبكة تجمع بين التشويق والدراما.

ويحمل العمل توقيع المؤلف محمد سليمان عبد المالك، بينما تتولى نادين خان مهمة الإخراج، ويضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين.

يشارك في بطولة المسلسل كل من سلمى أبو ضيف، سلوى محمد علي، دياب، علا رشدي، كمال أبو رية، ياسمين رحمي، محمد مهران، أيمن عزب، ضياء عبد الخالق، حنين سعيد، محسن محيي الدين ولُبنى ونس، إلى جانب عدد من الفنانين المشاركين في الأحداث.

ويقدم فريق العمل من خلال المسلسل معالجة درامية لعالم المستشفيات وما يدور بداخله من أحداث متشابكة، مع التركيز على الجوانب الإنسانية والصراعات التي تفرضها طبيعة العمل الطبي.

وبينما تستمر ردود الفعل حول «بنج كلي» بين مؤيد ومعارض، أكد عبد الله أبو الفتوح تمسكه برؤيته تجاه العمل، موضحاً أن الاختلاف في تقييم التجارب الفنية أمر وارد، وأن عدم إعجاب البعض بالعمل لا يعني بالضرورة أن التجربة غير صالحة، وإنما يعكس اختلاف الأذواق والآراء حول ما يقدمه الفن من أشكال وموضوعات.