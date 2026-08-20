من البيض والأسماك إلى الخبز الأسمر.. نصائح غذائية للحفاظ على صحة الجسم وتنظيم سكر الدم

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض السكر بجامعة هارفارد، أن على مرضى السكر، اختيار مصادر طبيعية ومتوازنة للعناصر الغذائية، مشيرا إلى أن منتجات الألبان، ولا سيما الأنواع المخمرة، يمكن أن تكون ضمن الخيارات الغذائية المفيدة.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن البيض يمثل مصدرًا جيدًا للبروتين والدهون، مؤكدا أن تناول بيضتين يوميًا يمكن أن يمد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة، إضافة إلى الدجاج، فهو لا يمثل مشكلة في النظام الغذائي المتوازن.

وتابع أن الأسماك من الأطعمة المهمة التي تجمع بين البروتين والدهون المفيدة، داعيًا إلى إدراجها بصورة منتظمة ضمن النظام الغذائي.

وأشار إلى ضرورة الحد من استهلاك الملح، خاصة أن الإفراط فيه يرتبط بارتفاع ضغط الدم، مع أهمية الانتباه إلى كميات الملح المضافة إلى الطعام، إضافة إلى تجنب الاعتماد المتكرر على الدقيق الأبيض، باعتباره من الخيارات التي قد تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر بالدم،

اتباع نظام غذائي أكثر توازنًا

وأكد على أهمية استبدال الخبز الأبيض، ومنه خبز الفينو، بخيارات أكثر اعتمادًا على الحبوب الكاملة، بما يساعد على اتباع نظام غذائي أكثر توازنًا ودعم الحفاظ على مستويات مستقرة لسكر الدم.