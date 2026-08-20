انسوا المهاجم بعد تألق حمزة عبدالكريم.. صحفي إسباني يحدد أولوية برشلونة الجديدة

أكد لويس روخو، الصحفي في صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن نادي برشلونة يجب أن يضع التعاقد مع مدافع على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الحالية، بدلًا من التركيز فقط على تدعيم الخط الهجومي.

وقال روخو إن برشلونة يمتلك مؤشرات إيجابية هجوميًا خلال فترة الإعداد، خاصة مع تألق المهاجم المصري حمزة عبدالكريم، الذي سجل 4 أهداف، إلى جانب تسجيل جيسي بيسيوو هدفين.

كما أن الفريق يضم عددًا من العناصر الهجومية المميزة، وهو ما يمنح هانز فليك خيارات جيدة في الخط الأمامي.

وأضاف الصحفي الإسباني أن الوضع مختلف في الخط الخلفي، مشيرًا إلى أن برشلونة يرتكب أخطاء دفاعية عديدة، وهو ما يمثل مصدر قلق قبل انطلاق الموسم الجديد.

وشدد لويس روخو على ضرورة أن يتخذ فليك قرارًا حاسمًا بشأن تدعيم الدفاع، مؤكدًا أن التعاقد مع مدافع قوي قد يكون أكثر أهمية للفريق من ضم مهاجم جديد في الوقت الحالي.

وتأتي هذه التصريحات بعد فترة إعداد شهدت تألق حمزة عبدالكريم، الذي سجل هدف برشلونة الأول في الفوز على الأهلي بنتيجة 2-1 في كأس خوان جامبر، ليصل إلى 4 أهداف خلال مباريات الإعداد.