الزمالك يعلن رسميًا قميصه الجديد استعدادًا للموسم 2026-2027

أعلن نادي الزمالك، اليوم الخميس، عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وحافظ القميص الأساسي على اللون الأبيض المعتاد، مع إضافة خطين باللون الأحمر، بينما ظهر شعار النادي مزينًا بخمس نجوم ذهبية.

ويستعد الزمالك لافتتاح مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز بمواجهة الاتحاد السكندري، مساء غدٍ الجمعة 21 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وتأتي مواجهة الاتحاد السكندري كأولى مباريات الزمالك الرسمية في الموسم الجديد، وسط تطلعات لتحقيق انطلاقة قوية في مشوار الفريق بالدوري.