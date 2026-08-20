قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في افتتاح الدوري المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق الاتحاد السكندري قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة الزمالك، المقرر إقامتها مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في تمام الساعة الثامنة مساءً، في مستهل مشوار الفريقين بالمسابقة المحلية.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري 21 لاعبًا، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى:

صبحي سليمان – أحمد العربي.

خط الدفاع:

أحمد السيد – علي الجابري – مصطفى إبراهيم – خالد مسعد – إسلام عبد الله – أحمد ناجي – محمد فخري – محمود عماد.

خط الوسط:

جوزيف أرمولا – جون إيبوكا – نور علاء – باسكال فيبر – مؤمن شريف – مؤمن عوض – كينيث سيماكولا.

خط الهجوم:

أحمد عاطف – حسام حسن – يسري وحيد – إسحاق سافيور.

ويتطلع الاتحاد السكندري إلى تحقيق بداية قوية في الموسم الجديد والعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية، بينما يسعى الزمالك لحصد أول ثلاث نقاط له في مشواره ببطولة الدوري.