الزمالك يكشف عن قائمة فريقه للموسم الجديد

أعلن نادي الزمالك عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم وأرقام قمصان اللاعبين في الموسم الجديد 2026-2027 في الدوري المصري.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

محمد عواد - 99

محمد صبحي – 16

مهدي سليمان - 37

محمود أشرف الشناوي - 46

عمر جابر - 4

محمود حمدي "الونش" - 28

أحمد فتوح - 13

ناصر منسي - 9

سيف فاروق جعفر - 14

محمد شحاتة - 17

أحمد عبد الرحيم "إيشو" - 11

أحمد ربيع - 12

عبد الله السعيد - 19

عمرو ناصر - 90

أحمد حسام - 5

محمود جهاد - 6

محمد إسماعيل - 24

أحمد شريف - 31

محمود بنتايج - 3

آدم كايد - 18

عدي الدباغ - 98

خوان بيزيرا - 33

شيكو بانزا - 81

أحمد الجفالي – 21

حسام أشرف - 7

مصطفى الزناري - 20

محمد السيد - 39

يوسف وائل "فرنسي" - 44

محمد إبراهيم - 52

السيد أسامة - 43

أحمد خضري - 97

عمر عبد العزيز - 38

محمد حمد - 55

أحمد صفوت - 56

أدهم حسيب - 57

محمد فرج - 58

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حمزة الجمل يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في الدوري





وشهدت قائمة زعيم الثغر استعدادات قوية للمواجهة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل إلى تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة، خاصة أمام منافس بحجم الزمالك.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري للمباراة 24 لاعبًا، وهم: صبحي سليمان، أحمد السيد، محمود عماد، أحمد عاطف، محمد فخري، جوزيف أرومولا، أحمد ناجي، جود إيوكا، نور علاء، باسكال فير، حسام حسن، يسري وحيد، أحمد العربي، علي الجابري، مصطفى إبراهيم، خالد مسعد، إسلام عبدالله، مؤمن شريف، محمد مصطفى ميدو، مؤمن عوض، كينيث سيماكولا، وإسحاق سافيور.