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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجمل يحشد القوة الضاربة لـ الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
عمرو مصطفى

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة الزمالك، في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

حمزة الجمل يعلن قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة الزمالك في الدوري

 

وشهدت قائمة زعيم الثغر استعدادات قوية للمواجهة، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة حمزة الجمل إلى تحقيق انطلاقة قوية في مستهل مشوار الفريق بالمسابقة، خاصة أمام منافس بحجم الزمالك.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري للمباراة 24 لاعبًا، وهم: صبحي سليمان، أحمد السيد، محمود عماد، أحمد عاطف، محمد فخري، جوزيف أرومولا، أحمد ناجي، جود إيوكا، نور علاء، باسكال فير، حسام حسن، يسري وحيد، أحمد العربي، علي الجابري، مصطفى إبراهيم، خالد مسعد، إسلام عبدالله، مؤمن شريف، محمد مصطفى ميدو، مؤمن عوض، كينيث سيماكولا، وإسحاق سافيور.

ويأمل حمزة الجمل في استغلال جاهزية لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، وحصد أول ثلاث نقاط في مشوار الفريق بالدوري، بينما يدخل الاتحاد المباراة بتركيز كبير من أجل الظهور بشكل قوي منذ الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل رغبة كل منهما في بدء الموسم الجديد بصورة مميزة وتحقيق الفوز.

الاتحاد السكندري يتحدى حامل اللقب


على الجانب الآخر، يدخل الاتحاد السكندري المواجهة بطموح تحقيق مفاجأة أمام الزمالك، والخروج بنتيجة إيجابية تمنحه دفعة معنوية قوية في بداية مشواره بالمسابقة.

ويدرك الفريق السكندري صعوبة المهمة، لكنه يسعى إلى تقديم أداء قوي أمام حامل اللقب، سواء بالخروج بنقطة التعادل أو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد


ومن المقرر أن تُنقل مباراة الزمالك والاتحاد السكندري عبر شبكة قنوات أون سبورت، الناقل لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي وتغطية خاصة قبل المباراة وبعد انتهائها.

وتأتي المواجهة ضمن الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز، الذي ينطلق هذا الموسم بمشاركة 20 فريقًا، وسط حالة من الترقب لمعرفة شكل المنافسة على اللقب منذ الجولات الأولى.

حمزة الجمل الاتحاد السكندري الزمالك

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