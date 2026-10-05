تخطيط سري داخل إسرائيل لضرب إيران بمشاركة أمريكا أو بدونها

يحضر الاحتلال الإسرائيلي لضربة جديدة ضد إيران بما يخدم أهداف الاحتلال في زوال أكبر داعمي جماعات المقاومة.

قالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية: لا يكتفي الجيش الإسرائيلي بما حققه في الساحة الإيرانية، ومع انتهاء عملية "زئير الأسد"، بدأت الخطط لعملية أخرى محتملة في إيران، سواء بمشاركة الجيش الأمريكي أو بدونه.

وتؤكد مصادر عملياتية في الجيش الإسرائيلي، حتى هذه اللحظة، أن التنسيق الاستخباراتي والعملياتي بين الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي لا يزال وثيقًا للغاية، حيث يتواجد ضباط أمريكيون في "إسرائيل"، وضباط إسرائيليون في الولايات المتحدة. لكن هناك أيضًا استعدادات لتنفيذ عمل مستقل إذا لزم الأمر.



كما قالت الصحيفة: يستعد الجيش الإسرائيلي للعمل - سواء كان ذلك بشكل استباقي، أو رداً على احتمال أن تطلق إيران النار على "إسرائيل"، إذا اعتقدت أنها تستطيع الهروب من الحصار .

واضافت أن هناك احتمال لقيام "إسرائيل" أو الولايات المتحدة باتخاذ إجراء قبل انتخابات التجديد النصفي، لكنه خيار ليس مرتفعاً، ولكن يجب التذكير بأن الإيرانيين لا يتصرفون بما يخدم مصالح ترامب.

