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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته
رنا عصمت

شارك الفنان عمرو سعد ، جمهوره عبر حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة رفقة زوجته احتفالا بعيد ميلادها.

عيد ميلاد زوجة عمرو سعد..

وظهرت زوجة عمرو سعد، بإطلالات انيقة ومميزة وهو ما كشف عن ذوقها الراقى.

وتتميز زوجة عمرو سعد بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

كشف الفنان عمرو سعد عن تفاصيل مسلسله الرمضاني الجديد، والذي يتعاون فيه مع المخرج محمد سامي، ويطرح إحدي القضايا الوطنية. 

وقال عمرو سعد في تصريحات تليفزيونية: المسلسل أنا بعتبره تكليف ودي أقل حاجة أقدمها لبلدي، وأنا ومحمد سامي مش متخانقين إحنا متصالحين وهو طول الوقت حتى لو في خلاف في وجهات النظر بيبقى معايا على التليفون، مخرج كبير ورائع وناجح وأخويا وصديقي وبينا ذكريات تمتد لـ 10 أو 12 سنة مفيش خلافات بينا. 



 

عمرو سعد يحتفل بعيد ميلاد زوجته عمرو سعد صور زوجة عمرو سعد إطلالات زوجة عمرو سعد

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