الجيش الأمريكي يعلن مقتل 4 أشخاص في استهداف قارب مشتبه بتهريب المخدرات

أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربة استهدفت قاربا يُشتبه في استخدامه لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص، في إطار الحملة التي تشنها إدارة الرئيس دونالد ترامب ضد من تصفهم بـ"إرهابيي المخدرات" في أمريكا اللاتينية.

وبحسب بيانات الجيش الأمريكي، يرفع الهجوم الأخير حصيلة القتلى في الضربات التي استهدفت القوارب منذ بدء الحملة في سبتمبر 2025 إلى 235 شخصا على الأقل، خلال 70 هجوما في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن قواتها استهدفت أشخاصا يُشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات عبر طرق معروفة، لكنها لم تقدم دليلا يثبت أن القارب المستهدف كان يحمل مخدرات.

ونشرت القيادة مقطع فيديو على منصة "إكس" يظهر ما يبدو أنه انفجار يدمر قاربا متحركا، وصفه الجيش بأنه قارب سريع.

وتسعى إدارة ترامب إلى إبرام اتفاقات مع دول حليفة في أمريكا اللاتينية لتوسيع عملياتها البرية لمكافحة تجارة المخدرات.

وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، خلال زيارة إلى بنما في أغسطس الماضي، إن كولومبيا وغواتيمالا وهندوراس وافقت على السماح للولايات المتحدة بتنفيذ عمليات عسكرية مشتركة ضد جماعات إجرامية على أراضيها، إلا أن غواتيمالا نفت التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وكانت الإكوادور قد بدأت في مارس الماضي تنفيذ مهام مشتركة مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات.

ويؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده تخوض "نزاعا مسلحا" مع عصابات المخدرات في أمريكا اللاتينية، مبررا الضربات بأنها تهدف إلى الحد من تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة ومواجهة الوفيات الناجمة عن الجرعات الزائدة.

لكن إدارة ترامب لم تقدم حتى الآن أدلة كافية تدعم بعض هذه الادعاءات، وفقا للتقرير.