الولايات المتحدة تسحب قاذفات بي-1 من قاعدة بريطانية وسط مخاوف أمنية

أكدت الولايات المتحدة سحب جميع قاذفات بي-1 من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد، وهي قاعدة بريطانية تخضع لتحقيق في مكافحة الإرهاب، وذلك عقب حادث أمني غامض وقع الشهر الماضي.

استُدعيت الشرطة إلى القاعدة الواقعة جنوب غرب إنجلترا في 27 سبتمبر بعد أن أبلغ مزارع عن مجموعة من الرجال يستقلون عدة شاحنات صغيرة ويمارسون نشاطًا "مشبوهًا".

إخلاء 85 منزلًا بالقرب من القاعدة الجوية



وأدى هذا الحادث إلى إخلاء 85 منزلًا بالقرب من القاعدة الجوية، التي استخدمتها الولايات المتحدة لشن غارات على إيران.

ولم يعثر المحققون على أي متفجرات في الشاحنات، بل "تم العثور على كمية من البنزين"، وفقًا لشرطة مكافحة الإرهاب.

وجاء في بيان صادر عن مسؤول في البنتاجون يوم الأحد: "يمكننا الآن التأكيد على أن جميع القاذفات الأمريكية التي كانت منتشرة في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد قد عادت إلى قواعدها الأصلية في الولايات المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "الاعتبارات الأمنية العملياتية حالت دون تأكيد تحركاتنا في الوقت الفعلي".

تراوحت التكهنات حول دوافع الحادث بين التهديد الإرهابي وسرقة الوقود، في ظل وصول أسعار الطاقة في المملكة المتحدة إلى مستويات قياسية.

وصرح رئيس الوزراء البريطاني، آندي بورنهام، بوجود "مؤشرات قوية على تورط إيران" في الحادث، وهو اتهام نفته طهران. وأُفرج بكفالة عن ستة بريطانيين مقيمين في لندن، من بينهم مواطن يحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وجميعهم في منتصف العشرينات من العمر، بعد اعتقالهم على خلفية الحادث، ما أثار استنكارًا من واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للصحفيين: "لم أكن لأفعل ذلك"، في حين زعم ​​وزير خارجيته، ماركو روبيو، تورط "جهة أجنبية".

وقالت السفارة الإيرانية في لندن إنها "ترفض بشكل قاطع وتدين بشدة" التكهنات بتورط طهران.

تشديد الإجراءات الأمنية

مما زاد الأمر غموضًا، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أن أحد المشتبه بهم أبلغ الضباط بالحادث، لكن الشرطة لم تُعلّق على هذه التقارير.

وتشير التقارير إلى تشديد الإجراءات الأمنية في القاعدة مؤخرًا.



وكانت بريطانيا قد منحت واشنطن في مارس الماضي الإذن باستخدام قاعدة فيرفورد الجوية لـ"عمليات دفاعية محددة ضد إيران"، وشوهدت منذ ذلك الحين قاذفات أمريكية وطائرات أخرى تقلع وتهبط من القاعدة.

وتُعد فيرفورد القاعدة الجوية الوحيدة في بريطانيا التي تُستخدم لهذا الغرض.

وجاء الحادث بعد أن اتصل مزارع من قرية ويلفورد، القريبة من القاعدة الجوية، بالشرطة إثر مشاهدته ثلاث شاحنات تسد طريقًا ومجموعة من الرجال الملثمين يفرون من المكان.

وأظهرت لقطات جوية للشاحنات أنها تحتوي على براميل، وأن إحداها على الأقل تحمل شعارًا ورقم هاتف مزيفين، مما يُوحي زورًا بأنها تابعة لشركة توصيل طلبات.

