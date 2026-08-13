أستاذ بجامعة هارفارد: الوعي الغذائي قد يقلل مضاعفات السكري وتكاليف علاجه

أكد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، إن بعض مرضى السكري من النوع الثاني يمكن أن يصلوا إلى مرحلة الهدوء أو السيطرة على المرض من خلال تغيير نمط الحياة والالتزام بنظام غذائي مناسب.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن البرنامج يعتمد على الصيام المتقطع لمدة 16 ساعة، وزيادة تناول البروتين للحفاظ على العضلات، وممارسة تمارين المقاومة، وتقليل النشويات، مع الإكثار من الخضروات والفواكه.

الحد من انتشار السكري ومضاعفاته

وتابع أن تعزيز الثقافة الغذائية والوعي الصحي في مصر يمكن أن يسهم في الحد من انتشار السكري ومضاعفاته، وتقليل تكاليف علاجه، مؤكدا أن مريض السكر في السنة بيصرف 13 ألف دولار في أمريكا، ول طبقنا الحلول اللي في البرامج ممكن توفر لنا حوالي 27% من التكلفة التي تصرف عليه إجمالا.