من العين إلى الكلى.. أسامة حمدي يحذر من مخاطر مرض السكري

حذّر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكري بجامعة هارفارد، من خطورة الإصابة بمرض السكري وما قد يترتب عليه من مضاعفات صحية، مشددًا على أهمية الوقاية والكشف المبكر والمتابعة الطبية المنتظمة.

وقال أسامة حمدي، خلال لقاء له لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني ترتبط بعدة عوامل، أبرزها وجود الاستعداد الوراثي وزيادة الوزن، بينما قد تحدث الإصابة بأنواع أخرى من السكري نتيجة أسباب مختلفة.

وتابع أن علاج مرض السكري يمثل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة الأدوية والرعاية الصحية المرتبطة بالمرض.

وأشار أستاذ أمراض الباطنة والسكري إلى أن عدم السيطرة على مستويات السكر في الدم قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، من بينها مشكلات شبكية العين التي يمكن أن تتسبب في ضعف البصر أو فقدانه، إلى جانب تأثيرات محتملة على وظائف الكلى.

تحسين جودة حياة المصابين به

وشدد على ضرورة الاهتمام بالمتابعة الطبية والفحوص الدورية لاكتشاف أي مضاعفات في مراحل مبكرة، مؤكدًا أن الوقاية والكشف المبكر يمثلان عنصرين أساسيين للحد من مخاطر مرض السكري وتحسين جودة حياة المصابين به.



