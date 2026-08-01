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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد السقا: هل البكالوريا المصرية شبيهة بـ IGCSE؟

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

واصل الفنان أحمد السقا طرح تساؤلاته حول نظام البكالوريا المصرية، مؤكدًا أنه لا يعارض النظام الجديد، وإنما يحاول فهم فلسفته وآلية تطبيقه، متسائلًا عما إذا كان يشبه بعض الأنظمة التعليمية المعروفة مثل نظام «IGCSE».


نظام البكالوريا 

وقال السقا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»: «أنا بسأل عشان أفهم، هل البكالوريا دي شبه الـIGCSE؟ وهل إحنا بنتكلم عن نظام جديد فعلًا ولا تطوير لنظام موجود؟».


وأوضح أن فكرة البكالوريا تبدو بالنسبة له قريبة من بعض أشكال التعليم القائمة، لكنه تساءل عن طبيعة «التعليم الموازي» وآلية حصول الطلاب في أنظمة مختلفة على شهادات متشابهة.
 

شكل التعليم الموازي 

وأضاف: «فيه طالب بيدفع فلوس، ويختار الأساتذة والمواعيد اللي تناسبه، وفي الآخر بياخد نفس الشهادة اللي بياخدها الطالب في النظام التقليدي، فإيه شكل التعليم الموازي ده؟».


وتطرق السقا إلى تجربته مع أكاديمية الفنون، موضحًا أنها كانت تابعة لوزارة الثقافة قبل انتقالها إلى جامعة حلوان، متسائلًا عن بعض الانتقادات التي تواجه المسؤولين عن الأكاديمية فيما يتعلق باختيار أعضاء هيئة التدريس، في الوقت الذي توجد فيه أنظمة تعليمية أخرى تسمح للطالب، بحسب وصفه، باختيار ما يناسبه مقابل دفع الرسوم.
 

كما حاول السقا فهم العلاقة بين المواد التي يختارها الطالب في نظام البكالوريا والمسار الجامعي الذي يمكن أن يلتحق به، قائلًا إن الطالب قد يختار مواد معينة وفق المسار الذي يريده، ثم تكون أمامه فرص للالتحاق بعدد من الكليات المختلفة.


وتساءل: «الطالب هنا هيختار مواد معينة على حسب المسار اللي عايزه، وبعد كده يقدر يدخل كذا كلية؟ طب النظام ده بالضبط إيه؟».

معارض للبكالوريا


وأكد الفنان أنه لا يصدر حكمًا مسبقًا على النظام الجديد، وإنما يسعى إلى معرفة تفاصيله قبل تكوين موقف نهائي، قائلًا: «أنا مش معارض للبكالوريا ولا ضد كلمة البكالوريا، أنا بس عايز أفهم النظام».
 

تحقيق النظام الجديد لمصلحة الطالب

وشدد السقا على أن الفيصل بالنسبة له هو مدى تحقيق النظام الجديد لمصلحة الطالب وتقديم تعليم أفضل، مؤكدًا أن أي تغيير في منظومة التعليم يجب أن يكون هدفه الأساسي تطوير العملية التعليمية وليس مجرد تغيير المسميات.

السقا أحمد السقا الفنان أحمد السقا البكالوريا

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