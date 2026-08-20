أحمد السقا يكشف حقيقة عمله مع أحمد العوضي ويحسم شائعات الخلافات

كشف الفنان أحمد السقا حقيقة ما تردد خلال الفترة الأخيرة بشأن وجود مشروع فني جديد يجمعه بالفنان أحمد العوضي، موضحًا أن فكرة التعاون بينهما طُرحت بالفعل، لكن لم تحدث حتى الآن أي تحركات أو خطوات رسمية لتنفيذها.

تحركات فعلية في الموضوع

وقال أحمد السقا: «أحمد العوضي أخويا الصغير، واتطرح شغل بينا، لكن لسه مفيش تحركات فعلية في الموضوع، وأول أعمال جمعتنا كانت مصلحة وهروب اضطراري».

وأضاف: «أنا اتكلمت قبل كده عن ياسمين وأحمد ورمضان وغيرهم، لكن يا جماعة مش كل اللي بيتكتب بيتصدق، وفي حاجات كتير بتتقال على السوشيال ميديا مالهاش أساس من الصحة».

وأكد السقا أن العلاقة بين الفنانين في النهاية تقوم على الزمالة والمحبة، قائلًا: «إحنا زملاء، إحنا زملاء أو بالبلدي ولاد كار، والمهنة دي بتجمعنا، ومش كل حاجة الناس بتشوفها أو تقراها على السوشيال ميديا تكون حقيقية».

وتطرق إلى علاقته بالفنان كريم عبد العزيز، موضحًا: «أقسم بالله ما حد يقدر يفصل بين كريم والسقا»، مشددًا على أن الصداقة الحقيقية لا تتأثر بما يُنشر أو بما يثار من أحاديث عن وجود خلافات بين الفنانين.

وأوضح أن حديثه عن كريم كان مجرد مثال على قوة العلاقات داخل الوسط الفني، قائلًا: «أنا بدي مثل، مش بقول إني مختلف مع حد، بالعكس، إحنا إخوات وزمايل، واللي بينا أكبر من أي كلام يتكتب».

وأشار السقا إلى أن الفنان مصطفى شعبان كان أيضًا نموذجًا للشائعات التي لا تعكس الحقيقة، قائلًا: «مصطفى شعبان أخويا وساكن جنبي، وكل يوم بنتكلم، ومع ذلك الناس فضلت سنين تقول إن بينا خلاف».

الانسياق وراء ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي

وحذر السقا من الانسياق وراء ما تنشره مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن «السوشيال ميديا» أحيانًا قد تصنع خلافًا من لا شيء، وأن المشكلة الحقيقية تكون في تصديق ما يُنشر دون معرفة الحقيقة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن علاقاته بزملائه قائمة على المحبة والاحترام، وأن ما يهمه هو الحقيقة وليس ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.