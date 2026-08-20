هيونداي تقدم توسان موديل 2027 الجيل الجديد .. صور

كشفت هيونداي الكورية الجنوبية عن إطلاق النسخة الأحدث من طراز توسان لموديل 2027، حيث تأتي هذه الخطوة لتحدث تحولاً كبيراً في مظهر التصميم، بعد أن عملت العلامة الكورية على تقديم لغة هندسية حادة تعزز المظهر الخاص بهذه النسخة الرياضية الشهيرة.

أبعاد هيونداي توسان موديل 2027

حصلت هيونداي توسان الجديدة على زيادة ملموسة في قياساتها الهيكلية مقارنة بالاصدارات السابقة، إذ أصبحت ترتكز على قاعدة عجلات أطول بمقدار 30 مليمتر لتسجل 2,785 مليمتر، كما امتد الطول الكلي للهيكل ليصل إلى 4,700 مليمتر بزيادة بلغت 66 مليمتر، في حين اتسع العرض الكلي بنحو 40 مليمتر ليبلغ 1,905 مليمتر مع ارتفاع يبلغ 1,685 مليمتر.

هيونداي توسان موديل 2027

تصميم هيونداي توسان موديل 2027

اعتمد المظهر الخارجي على زوايا هندسية مستقيمة وشريط إضاءة يعتمد تقنية LED حيث يتمد بعرض الواجهة الأمامية والجزء الخلفي، لتكتمل الصورة بمصابيح جانبية ذات تصميم جديد، وحصلت المركبة على جنوط ذات طابع رياضي، إضافة إلى جناح خلفي مدمج أعلى باب أمتعة السيارة، ودعامات جانبية تحيط بالجزء السفلي لحماية الهيكل وإبراز الطابع القوي للمركبة الرياضية.

هيونداي توسان موديل 2027

مقصورة وتجهيزات هيونداي توسان موديل 2027

أعادت هيونداي رسم قمرة القيادة لتوفير بيئة رقمية متكاملة، حيث تتوسط التابلوه الرئيسي شاشة عرض ممتدة بنظام أفق، تجاورها شاشة عدادات رقمية تعرض البيانات التشغيلية أمان السائق مباشرة، مع دعم كامل لأنظمة الاقتران اللاسلكي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو.

هيونداي توسان موديل 2027

وتضم مقصورة هيونداي توسان موديل 2027 نظاماً صوتياً متعدد المناطق، وتكييف هواء أوتوماتيكياً، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام التشغيل الذكي بزر خاص، ومقاعد ذات تعديل كهربائي ومجموعة متكاملة من أنظمة الأمان تتضمن وسائد هوائية، وحساسات حركة، كاميرات للمتابعة، إلى جانب أدوات مساعدة السائق.