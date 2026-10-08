في الظهور الأول بعد أزمته.. رمضان صبحي يكشف موقفه من العودة للملاعب

أكد رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر السابق، أنه لم يحسم موقفه حتى الآن بشأن موعد العودة إلى الملاعب، مشيرًا إلى أنه لا يزال يفكر في الأمر، وسيعلن عن أي جديد في هذا الملف فور الوصول إلى قرار.

وقال رمضان صبحي في تصريحات لبرنامج "يا مساء الأنوار" الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي والمذاع عبر قناة "MBC مصر 2": "لسه مفكرتش في قصة العودة للملاعب ولسه بفكر ومفيش أي جديد، وإن شاء الله أول لما يكون في جديد هطلع وهقولك الجديد في قصة العودة للملاعب".

رمضان صبحي عن قمه الدوري

وتطرق رمضان صبحي للحديث عن مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة في قمة الدوري، مؤكدًا أن مباريات الفريقين دائمًا ما تكون صعبة ولا تخضع لأي حسابات أو توقعات مسبقة بشأن النتيجة.

وأضاف: "ماتش الأهلي والزمالك بدون أي حسابات، وماتش بيكون صعب ومش بينفع تتوقع النتيجة".

وأشار إلى أن الفريقين خاضا 5 مباريات في بطولة الدوري، وهو ما يجعلهما في أفضل حالة من الناحيتين الفنية والبدنية، متمنيًا أن تخرج المباراة بصورة قوية تليق بقيمة الفريقين.

واختتم رمضان صبحي تصريحاته قائلًا: "كل فريق خاض 5 لقاءات في الدوري، واعتقد أن كل فريق وصل لأعلى فورمة فنية وبدنية، وأتمنى أن نشوف مباراة قوية بين الفريقين".